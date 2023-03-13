Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı

"YHT’ler doğrudan ulaştıkları şehirlerin yanı sıra YHT ve konvansiyonel tren ile YHT ve otobüsün birlikte planlandığı kombine taşımacılıkla Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya ve Alanya'ya seyahat süresini önemli oranda azaltırken, ileri demir yolu teknolojisinin konforundan daha çok şehrimizin yararlanması sağlanıyor. Türkiye’yi hızlı tren hatlarıyla örmek için çalışıyoruz. Ankara-İzmir arasında hızlı tren çalışmaları sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arası mesafe 624 kilometre ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Ayrıca, inşaatı devam eden Mersin-Osmaniye-Adana-Gaziantep demiryolu hattının 2024 sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bu hattın bitmesiyle birlikte İstanbul'dan, Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız, kesintisiz şekilde Gaziantep'e kadar ulaşabilecek. Ankara-Sivas hattı da önümüzdeki günlerde vatandaşımızın hizmetine sunulacak."