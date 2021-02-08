Ekonomi Türkiyedeki havalimanlarından ocak ayında 5 milyonu aşkın yolcuya hizmet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'deki havalimanlarından ocak ayında 5 milyonu aşkın yolcuya hizmet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Ocak 2021'e ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelindeki havalimanlarında, ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 227 bin 452 oldu.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Ocak 2021'e ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772'ye ulaştığı ocak ayında üst geçişlerle toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti.

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İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74'e ulaştı.

Bu havalimanında ocakta iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.

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