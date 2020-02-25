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Türkiye'den dünyaya 'koronavirüs tulumu': Siparişleri yetiştiremiyorlar - Tokat haberleri

Türkiye'den dünyaya 'koronavirüs tulumu': Siparişleri yetiştiremiyorlar

Tokat’ta giysi üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı. Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan üretim yapılıyor.
Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan üretim yapılıyor.

Çin’in Vuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüse hızla yayılarak can almaya devam ederken, maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde, kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor. Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan koronavirüse karşı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.

Tokat’ta giysi üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.

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1 milyon adet tulum siparişi

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, koronavirüsten korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi.

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, koronavirüsten korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, "Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz" dedi.

Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.

Çin'den talep var

Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye’de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin’den talep var. Çin’de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz” diye konuştu.

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