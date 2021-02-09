Ekonomi Türkiyeden Rusyaya ilk ihracat treni hedefe ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni hedefe ulaştı

29 Ocak’ta Ankara’dan yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis-Kars rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesine ulaştı. Yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, Rusya’ya getiren tren için karşılama töreni düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Tren, Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesine vardı.
Tren, Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesine vardı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesine vardı. Türkiye’de BEKO tarafından üretilen yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, toplam 15 vagona yüklenen 15 konteynerde Rusya’ya getiren tren için karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluşturduğuna işaret ederek, “Bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek devam etmektedir” dedi.

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"Tren bir dostluk köprüsü olacak"

Samsar, söz konusu trenin sadece ihracat alanında değil aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasında da bir dostluk köprüsü olacağını hatırlattı. Törene katılan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

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