Türkiye'den yardım istediler: Güney koridorunu kullanabilir miyiz?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Moldova ziyareti kapsamında ilk olarak Moldova Parlamentosunu ziyaret etti.

Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından karşılanan Şentop, Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Ardından, Şentop ve Grosu, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Grosu, "Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz." dedi.

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ENERJİ KRİZİ KARŞISINDA TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİLER: GÜNEY KORİDORUNU KULLANABİLİR MİYİZ?

Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu, "Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz, iş birliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova, enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak: Gaz nakli yapmamız gerekirse güney koridorunu kullanma fırsatımız olur mu?" ifadelerini kullandı.

Grosu, TİKA aracılığıyla Moldova'da 400'den fazla projenin hayata geçirildiğini, birçok şehre hizmet götürüldüğünü sözlerine ekledi.





DOĞAL GAZ KONUSUNDA TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİ

Şentop, daha sonra Moldova Parlamentosu komisyon başkanlarının yanı sıra Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile görüştü.

Şentop, Moldova Başbakanı Gavrilita'nın, doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini ifade etmesi üzerine, Transbalkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Diğer ülkelerin de aynı talebi dile getirdiğini belirten Şentop, hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili hem de hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Şentop, "İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

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Şentop, Moldova'da faaliyet gösteren 5 FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanı Gavrilita'ya da uyarılarda bulundu.

Daha sonra Puşkin Müzesi'ni ziyaret eden Şentop, müzede sergilenen şaire ait kişisel eşya ve eserler hakkında bilgi aldı.

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