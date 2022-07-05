Türkiye'nin 'Amiral İDA'sı ezber bozacak: Oyun değiştirecek hamle

Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları yolculuğunun yeni başrol oyuncusu MİR İDA Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıdı. Türkiye yakın geçmişte hem silahlı hem de silahsız insansız deniz araçları üretmiş olsa da MİR İDA sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle onlardan ayrılıyor. Yerli ve milli İDA'ların 'Amiral'i olarak görülen MİR İDA'nın teknik özelliklerini ve harp yetenekleriyle ilgili uzmanlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FARKLI TÜRDE SİDA'LAR AYNI SÜRÜDE GÖREV YAPTI

TRT Haber'in aktardığına göre; Farklı konseptlerdeki İDA'ları sürü halinde kullanabilmek dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği bir kabiliyet. Aslında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bu proje üzerine sıkça eğilmesinin sebeplerinden biri de bu... SSB projesi olarak yürütülen 'Sürü İDA' yaklaşımı Türkiye'yi bu alanda şampiyonlar ligine taşımakla kalmıyor, aynı zamanda o ligin en üst sırasına oynayacak bir ayrıcalığı da beraberinde getiriyor.

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ASELSAN İnsansız Kara ve Deniz Araçları Program Müdürü Çiğdem Şen Özer, Türkiye'nin MİR İDA öncesinde halihazırda aynı tipte İDA platformlarını sürü halinde kullanabildiği bilgisiyle başlıyor.

Aynı tipte olan ALBATROS İDA'larla yakın geçmişte dörtlü bir görev icra ettiklerini anımsatan Özer, söz konusu platformların 7 metre boya sahip olduğunu hatırlatıyor. Bu gruba 15 metre boyu ve çok daha gelişmiş özellikleriyle MİR İDA'yı da dahil ettiklerini anlatan Özer, "Böylece ülkemizde ilk kez, farklı görev yapılarındaki insansız deniz araçlarını aynı faaliyette kullanabildik. Bu çok önemli bir kırılma noktası" ifadesinde bulundu.

OTONOMİ SEVİYELERİ ÇOK YÜKSEK

ASELSAN'ın bu alandaki yetkinliğinin altını çizen Özer'in üzerinde durduğu bir diğer konu da söz konusu platformların otonomi seviyelerinin son derece yüksek olması.

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Daha net bir ifadeyle; gerek ALBATROS gerek MİR İDA, kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamak için işbirliği yaparak görevleri 'ortak akılla' bölüşebiliyorlar. Birbirleriyle ve merkezle sürekli iletişim halinde olan platformlar, karşılarına bir engel çıksa dahi etrafında dolanıp onu aştıktan sonra da doğruca hedeflerine yöneliyor. Ya da görev sırasında merkez iletişim kopsa bile kendisine verilen görevi tamamlamak için otonom sürüş ve yapay zeka kabiliyetlerini kullanıp başarıya ulaşabiliyor.

MAVİ VATAN'IN HER YERİNDE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Çiğdem Şen Özer, MİR İDA'da ASELSAN imzalı son derece yüksek teknoloji ürünler olduğundan bahsediyor. Platform üzerindeki KIRLANGIÇ isimli kamera da bunlardan biri. Yüksek çözünürlüklü görüntü alabilen kamera, İDA'nın çevresel farkındalığını en üst düzeye çıkarıyor.

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Özer, ASELSAN imzalı ürünleri anlatırken platformun iletişim yetenekleri için de ayrı bir parantez açıyor. Günümüzde savunma sanayii ürünlerinin elektronik karıştırma olan ortamlarda çalışabilmesi çok değerli. MİR İDA'nın bu konuda da oldukça donanımlı olduğunu söylüyor:

"Bunun yanında MİR İDA'nın üzerinde karıştırma altında doğru Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyalini alabilmek için ASELSAN imzalı Karetta sistemi var. MİR İDA aynı zamanda özgün bir haberleşme sistemine sahip ve oldukça farklı tiplerde haberleşme seçenekleri var. Uydu haberleşme ve istendiği takdirde 4G LTE üzerinden GSM şebekeleri vasıtasıyla haberleşme imkanına sahibiz. Mavi Vatan sınırları içerisinde herhangi bir iletişim kesintisi yaşamadan görev yapma kabiliyetimiz var.

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SİVİL TERSANELER DE ASKERİ ÜRÜNLERLE ÖNE ÇIKIYOR

MİR İDA platformu Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde üretiliyor. Türkiye, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in koordinesinde sivil tersanelerde de askeri ürünler üretilebilmesi konusunda oldukça önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu yolla hem askeri tersanelerin yükü azalıyor ve ürünlerin teslim süresi kısalıyor hem de sivil tersaneler çok değerli bir kabiliyeti kazanmış oluyor.

Mustafa Lutfi Civelek, SEFİNE Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi. Deniz Kuvvetleri'nde çok uzun yıllar oldukça kritik projelerde görev aldı.

"Denize dayanaklı, stabil ve açık denizlerde görev yapabilecek şekilde tasarlanan MİR İDA, deniz harbinin çok farklı tiplerinde kullanılmak üzere tasarlandı" diyerek platforma dair bazı bilgiler vererek başlıyor Civelek. MİR İDA'nın su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp, mayın harbi ve asimetrik harp gibi alanlarda farklı görev yükleriyle kullanılabilecek bir platform olduğunu söylüyor.