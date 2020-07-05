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Ekonomi Türkiyenin bezelye ihtiyacının yüzde 35ini karşılıyor Sinanpaşada hasat başladı
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Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan Sinanpaşa’da hasat başladı - Afyonkarahisar haber

Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyor: Sinanpaşa'da hasat başladı

Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 10 bin ton civarı hasadı beklenen bezelye, kilogramı 2 TL’den satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Tarım işçilerinin günlük 70 TL’den başlayan yevmiyeler ile çalıştıkları bölgede çiftçiler, üretimi yapılan bezelyenin kilogramında bir TL’sini toplatma parası olarak veriyor.
Tarım işçilerinin günlük 70 TL’den başlayan yevmiyeler ile çalıştıkları bölgede çiftçiler, üretimi yapılan bezelyenin kilogramında bir TL’sini toplatma parası olarak veriyor.

Türkiye’nin önemli bezelye üretim merkezlerinden olan Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı sürüyor. Bölgede hasat sabah erken saatlerde başlayıp, gün ortasında sona eriyor. Çoğunlukla şehir dışından gelen tarım işçileri tarafından makine kullanılmadan toplanan bezelyeler, ardından bölgeye gelen tüccarlar tarafından çuvallarla alınarak fabrikalara götürülüyor. Tarım işçilerinin günlük 70 TL’den başlayan yevmiyeler ile çalıştıkları bölgede çiftçiler, üretimi yapılan bezelyenin kilogramında bir TL’sini toplatma parası olarak veriyor.

İHA

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Sinanpaşa’da bu yıl yaklaşık 10 bin ton bezelye rekoltesi bekleniyor. Ürün rekoltesinin aşırı yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarından dolayı geçen seneye göre düşük olduğu kaydedilirken, yine de kısa sürede getirisi olan bir ürün olduğu için bezelyenin çiftinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

İHA

"Yaklaşık 5 bin dekar alanda bir bezelye ekimi var"

Sinanpaşa Ziraat Odası Başkanı Abdullah Türkyılmaz, bölgede başlayan bezelye hasadı, ürün verimliliği ve satış fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk ürünlerin dondan dolayı zarar görmesine rağmen yine de hasadın verimli geçtiğini vurguladı.

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Türkyılmaz, “Sinanpaşa ilçemizde yaklaşık 5 bin dekar alanda bir bezelye ekimi var. Rekolte geçen seneye göre düşük. Hava şartları elverişsiz geçti, aşırı yağmur ve don ürünü etkiledi. İlk ekimi yapılan ürünlerimiz dondan dolayı zarar gördü, sonraki çiçeklerimiz olmaya başladı. Şu anda ürünlerimizi toplatıyoruz. Bu sene bezelye kilogramı 3 TL’den satılıyor. Bir TL toplatma parası düşüyor, 2 TL’den veriyoruz. İlk satım fiyatı 3 TL 30 kuruştan açıldı” dedi.

İHA

“Kısa dönemde getirisi olduğu için çiftçi memnun”

Türkiye’nin önemli oranda bezelye ihtiyacını Sinanpaşa bölgesinin karşıladığını hatırlatan Türkyılmaz, çiftçilerin de üründen memnun olduklarını ifade etti. Türkyılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:


  • “Kendi verilerimize göre Türkiye’nin ortalama yüzde 30-35 civarında bezelye ihtiyacını karşılıyoruz. Çiftçi bezelyeden alternatif ürün olduğu için memnun. Kısa dönemde yetişen bir ürün. Mart, nisan döneminde ekiliyor ve haziran ayından itibaren hasat başlıyor. Kısa dönemde getirisi olduğu için çiftçi memnun.”


Hasadın ay sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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