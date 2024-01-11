Türkiye'nin ekonomi programına duyulan güvenin en büyük işareti: 8,8 milyar dolarlık dış finansman geldi

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, emeklilere yönelik maaşlarda önemli bir artış planlanıyor. Gündemdeki konuya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkına ek olarak yüzde 4,7'lik ilave zam yapılması düşünülüyor. Bu kapsamda, 2023'ün 9 aylık büyüme ortalaması dikkate alınarak belirlenen bu oran, emeklilerin maaşlarını olumlu bir şekilde etkileyecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşına ek zam, refah payı ve seyyanen artış var mı? İşte emekliye yönelik son gelişmeler...