Nef'in açıklamasına göre, Brand Finance, Türkiye'nin en değerli 100 markasını duyurdu.

Nef, 121 milyon dolarlık marka değeriyle Brand Finance araştırmasında "Türkiye’nin en değerli gayrimenkul markası" oldu.

Nef'in, konut geliştiricileri arasında tek gayrimenkul markası olarak listeye girmesinde, dikkati çeken ödüllü projeleriyle birlikte sektöre getirdiği yenilikler ve yurt dışına da ihraç etmeye başladığı patentli buluşu Foldhome'nin etkisi olduğu vurgulanıyor.

2020'de 10. yılını kutlamaya hazırlanan Nef'in listede Türkiye'nin önde gelen asırlık firmalarıyla birlikte yer alması, gayrimenkul sektörü tarafından memnuniyet verici olarak yorumlandı.

Yakın dönemde Galatasaray ana sponsorluğu, en yüksek kredi notuna sahip gayrimenkul firması olması ve 407 milyon liralık ödenmiş sermaye artışıyla dikkati çeken Nef, yeni hedefini Türkiye'nin en değerli ilk 10 markası arasına girmek ve global gayrimenkul pazarında Türkiye'yi temsil etmek olarak açıkladı.

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