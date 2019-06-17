Ekonomi Türkiyenin en değerli gayrimenkul markası oldu
EMLAK

Türkiye'nin en değerli gayrimenkul markası oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin araştırmasına göre Nef, Türkiye'nin en değerli gayrimenkul markası oldu.

Haber Merkezi AA
Nef projesi.
Nef projesi.

Nef'in açıklamasına göre, Brand Finance, Türkiye'nin en değerli 100 markasını duyurdu.

Nef, 121 milyon dolarlık marka değeriyle Brand Finance araştırmasında "Türkiye’nin en değerli gayrimenkul markası" oldu.

Nef'in, konut geliştiricileri arasında tek gayrimenkul markası olarak listeye girmesinde, dikkati çeken ödüllü projeleriyle birlikte sektöre getirdiği yenilikler ve yurt dışına da ihraç etmeye başladığı patentli buluşu Foldhome'nin etkisi olduğu vurgulanıyor.

  • 2020'de 10. yılını kutlamaya hazırlanan Nef'in listede Türkiye'nin önde gelen asırlık firmalarıyla birlikte yer alması, gayrimenkul sektörü tarafından memnuniyet verici olarak yorumlandı.

Yakın dönemde Galatasaray ana sponsorluğu, en yüksek kredi notuna sahip gayrimenkul firması olması ve 407 milyon liralık ödenmiş sermaye artışıyla dikkati çeken Nef, yeni hedefini Türkiye'nin en değerli ilk 10 markası arasına girmek ve global gayrimenkul pazarında Türkiye'yi temsil etmek olarak açıkladı.

Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
TEKNOLOJİ
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir

Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı
EKONOMİ
Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

İşsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
İşsizlik rakamları açıklandı
Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
'Yıldırım' dedi

​Canlı yayın sırasındaki sosyal medya verileri açıklandı.
Konut almak isteyenlere kolaylık

Konut almak isteyenlere kolaylık

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kullanıma sunuldu.
Merkezdenyeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

​Faiz, politika faizinin 100 baz puan altında olacak.
Taraflı moderatör!

Taraflı moderatör!

Ortak yayının istatistikleri yayımlandı.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
İşgalin adı<br>Trump oldu

İşgalin adı
Trump oldu

​Golan'da Yahudi yerleşim biriminin temeli atıldı.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Bodrum'da facia!

Bodrum'da facia!

Mülteci teknesi battı, 34 metreden 8 ceset çıktı.

Müslüman oldu

Müslüman oldu

​F.Bahçeli eski futbolcu İslam'ı seçtiğini açıkladı.
Araç kiralayanlara<br>'belge' uyarısı

Araç kiralayanlara
'belge' uyarısı

Fazla ödeme yapmak zorunda kalmayın.
İşgalci İsrail<br>2 hafta süre tanıdı

İşgalci İsrail
2 hafta süre tanıdı

​Filistinlilerin evlerini yıkıp Talmut bahçesi kuracaklar.
Fenerbahçe mi <br>Galatasaray mı?

Fenerbahçe mi
Galatasaray mı?

​Deniz Türüç transfer tercihini yaptı.
TÜRGEV iddiası<br>yalan çıktı

TÜRGEV iddiası
yalan çıktı

​İmamoğlu'nun sözlerine TÜRGEV'den sert yanıt: Özür dilesin!
Ankara'da görüşecekler

Ankara'da görüşecekler

Bakanlıktan flaş Yunanistan açıklaması.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 oranına geriledi.
Darbeden sonra<br>ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra
ilk kez görüntülendi

Beşir, polis koruması eşliğinde savcılığa getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.