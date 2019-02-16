Türkiye'nin en fazla yatırım yapılan yolu hizmete giriyor

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar’ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun da önemini arttırdı. 1990’lı yıllarda başlayan, 2007 yılında bitirilen bir çalışma ile Karadeniz kıyılarına dolgu yapılarak sahil yolu transit yol haline getirildi. Ancak 1994 yılında Ordu’da binlerce kişinin buluşmasıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşleri sonrası Ordu sahil yoluna dolgu yapılamadı. Bunun üzerine Ordu sahil yoluna dokunulmayarak çevre yolu yapılması kararı alındı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler’in çabalarıyla hazırlanan proje sonrası Ordu Çevre Yolu’nun temeli 26 Temmuz 2012 tarihinde atıldı.

İHA Ordu Çevre Yolu’nun temeli 26 Temmuz 2012 tarihinde atıldı.

HEYELAN SEBEBİYLE 75 KM UZUNLUĞUNDA FORE KAZIK ÇAKILDI

Bölgenin coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle zaman zaman heyelan sebebiyle duran inşaat çalışmaları Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle yıllarca sürdü. Perşembe ilçesi Akçaova’dan başlayıp Boztepe’nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünel açıldı. Tünel çıkışları viyadük ve kavşaklarla geçilerek 21 kilometre olarak projelendirilen yolun 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ancak Öceli Tüneli çıkışında 400 metrelik bölümde iki yıldır süren heyelan sebebiyle yolun açılışı gecikti. Heyelanın önlenmesi için yolun kenar bölümlerine toplum uzunluğu 75 km olan 30-40 metre uzunluklarında yaklaşık bin adet fore kazık çakıldı.

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İHA Yolun Mart sonu, Nisan ayı başında açılması bekleniyor.

İNŞAATI 8 YILDIR SÜRÜYOR

Halen heyelanın önlendiği bölümde asfalt alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolun Mart sonu, Nisan ayı başında açılması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Çevre Yolu’nda yaklaşık 8 yıldır devam eden uzun ve zorlu bir süreç yaşandığını belirtti. Tekintaş, “Gerçekten coğrafyanın sıkıntısı dolayısı ile zaman zaman büyük problemler yaşandı. Çevre yolunun birinci bölümü diye ifade ettiğimiz ilk bölüm bitmek üzere. Şuan Boztepe kavşağında bağlantılar kuruluyor. Hem Kumbaşı istikametinden şehre gelen trafiği yönlendirmek hem de aynı şekilde transit trafiği yönlendirebilmek adına orada kavşaklar hazırlanıyor, son aşamaya geldiğini görüyoruz. Zaten halkımız da takip ediyor. Öncelikle şuna seviniyoruz: Bu senenin yaz trafiğini inşallah şehir merkezinde yaşamayacağız. Dolayısıyla bu çevre yolu hem şehri rahatlatmış olacak hem de mevcut transit trafiği yönlendirerek ağır trafiğin buradan geçmemesi dolayısı ile can güvenliğini de sağlamış olacak” dedi.

İHA İlk başlangıçta 630 milyon diye ifade edilebilen bir yatırımın daha ilk bölümünde neredeyse bir milyar lirayı aşan bir rakama ulaşıldı.

11 KM'Sİ 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Tekintaş, şöyle konuştu:

“Milletimiz sabretti, onlara gerçekten teşekkür etmek lazım. Çevre yolu denilince ilk akla gelen şey, şehir merkezindeki insanların trafik yükünün azalıp rahat ettiği bir ortamdır. Bunu sağlayabilmek için de çok uğraşıldı ve gayret gösterildi. İlk başlangıçta 630 milyon diye ifade edilebilen bir yatırımın daha ilk bölümünde neredeyse bir milyar lirayı aşan bir rakama ulaşıldı. Bunun ikinci bölümü de devam edecek. Bu çerçevede bakıldığı zaman devletimizin, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Karadeniz’e özgü ihtimamı bizi de çok rahatlattı. Bundan sonraki süreçte biz güçlü desteğimizi esirgememeliyiz. Cumhurbaşkanımız da zaten Karadeniz’in en özel yeri olan Ordu’ya desteğini hiçbir zaman esirgemedi.”

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MART SONU AÇILIYOR

Yolun yakın zamanda hizmete açılacağını kaydeden Tekintaş, “Niyetimiz büyük ihtimalle Mart sonu itibariyle, Nisan ayı içerisinde mutlaka açılacak. Bu bittikten sonra işimiz tamamlanmıyor. Biz de otogarı o tarafa taşıyacağız, şehir merkezindeki otobüslerle ilgili, şehirlerarası trafikle ilgili yükün tamamını oraya almış olacağız. Minibüslerin depolama sahasını oraya çekmiş olacağız ve biz de merkezden biraz daha rahatlayacağız” açıklamasında bulundu.

KARADENİZ BU YOLU BEKLİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 130 bini aşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu’nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu’nun merkezi ilçesi Altınordu’da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 40 dakikada zor geçiliyor.

FOTOĞRAF 10 Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi. Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi. Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı. Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, güneş enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu. Çinli gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi. Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık. dedi. Ying sarı, sabah eşiyle iş yerine geldiğini ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin montajını yaptıklarını belirterek, Bingöl küçük ve sakin bir şehir, tabi ki büyük şehirde yaşamak için sosyal hayat çok güzel. 22 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada insanlar çok sıcak. diye konuştu. Her konuda eşine destek olan Aydın Sarı da Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler üzerine çalışıyoruz. Şu anda sadece kendimizi istihdam ediyoruz. Hedefimiz, işimizi geliştirerek, 25-30 kişiyi istihdam etmek. diye konuştu. Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Moskova'da tanıştığı Aydın Sarı ile evlenerek Bingöl'e yerleşen Çinli Ying Sarı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık hibe destekle güneş enerjisi panelleri üretiyor. Ying Sarı "Hayatım boyunca çalışmak istedim. Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.

FOTOĞRAF 13 Kullanılmayan yıllık izin ücreti. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi, yıllık izne hak kazanıyor. YILLIK İZİN SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? Bir işyerinde çalışmakta olan işçilerin belirli bir süre aynı işyerinde çalışmaları sonrası elde edecekleri yıllık izin hakları mevcuttur. Bu süre işçinin aynı işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumunda göre değişmektedir. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? İşçilerin işten ayrılması veya vefat etmesi halinde kullanamadıkları yıllık ücretli izin hakları, işçinin son brüt ücretlerine göre hesaplanmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin ücret hesabında sadece çıplak ücretleri esas alınır ve fazla çalışma süreleri, mesai, prim veya ek yardımlar gibi ödemeler hesaba dâhil edilmez. Yıllık ücretli izin ücreti hesaplaması yapılırken asıl ücret hesaplamasında olduğu gibi SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintilerinin hesaba katılması gerekmektedir. İŞVEREN ÖDEMEK ZORUNDA: İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. Yani işveren bu ücreti mutlaka ödemek zorunda. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. Net ücrete asgari geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SONRAKİ YILLARA DEVREDER Mİ? Yıllık izin sürelerinin süresi içerisinde kullanılması esastır. Anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı işçinin dinlenmesi esasına dayalı olup, iş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşemez. Yıllık izin sürelerinin işçinin bu izne hak kazandığı yıl içerisinde fiilen kullanması gerekmektedir. İşçiler tarafından yıllık ücretli izne hak kazanılan yıl içerisinde yıllık izin süresini tamamını kullanmaması halinde kullanılmayan yıllık izin süresi herhangi bir kanuni düzenlememe olmamasına rağmen bir sonraki yıla devretmesinde ve devredilen sürelerin kullanılmasında engel teşkil edecek kanuni bir zorunluluk yoktur. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ BÖLÜNEBİLİR Mİ? Yıllık ücretli izin süresi bölünebilir fakat bu süresinin bölünmesi belirli esaslara bağlıdır. Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü on (10) günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir. İSPATI PATRONA AİT: Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda. KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN İPTAL OLUR MU? Yıllık izin sürelerinin işçiler tarafından hak edilen yıl içerisinde tamamının kullanılması esastır. İşçinin iş sözleşmesinin devam ettiği süre zarfınca herhangi bir nedenle kullanılmayan yıllık izin süreleri iptal olmaz. Memurlar için durum farklı Kamuda çalışan memurlara, birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. İlk olarak geçmiş yıldan gelen yıllık izin süresi toplam izin süresinden düşülür. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları ise iptal olur. İSTİFA EDEN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINI ALABİLİR Mİ? İş kanuna göre, herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçinin hak kazanıp ta kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Dolayısıyla, iş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona eren işçinin hak kazanmış olduğu fakat kullanamadığı yıllık izin sürelerine tekabül eden ücretin, iş sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden işçinin kendisi veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. İstifa eden İşçi de yıllık ücretli izin parasını alabilir. Yıllık ücretli izin, işçinin işten ne şekilde ayrıldığına göre ödenen bir alacak çeşidi değildir. Çalışmakta olduğu süre boyunca izinlerinin tamamını kullanmayan ve işten ayrıldığı anda kullanılmayan yıllık izine ait sürelerin ücretini hak eden işçiye, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin ödenmesi gerekir. RESMİ TATİLLER VE HAFTA İZİNLERİ: Çalışanların hak etmiş oldukları yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında resmi tatiller ve hafta tatilleri genel tatil kapsamında sayıldığından işçinin yıllık izin sürelerinin hesaplanması sırasında genel tatil günleri izin hesabına katılmaz. İŞVEREN İŞÇİYİ ZORLA ÜCRETLİ YILLIK İZNE ÇIKARABİLİR Mİ? Yıllık ücretli izne hak kazanan işçinin ilgili yılda ücretli izin süresini kullanması işverenin yükümlülüğündedir. Fakat işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmak istememesi halinde ise işverenin işçiyi kendi inisiyatifini kullanarak yıllık ücretli izne çıkarabilir. Çalışan herkesi ilgilendiriyor Tüm çalışanların her yıl hak kazandıkları izin süreleri vardır. Yıllık izin kullanmak için ne kadar çalışmış olmak gerekir? Yıllık izin süreleri kanunda net bir şekilde belirtilir ve kullanılması zorunludur. Peki, yıllık olarak kazandığınız izin günü kaç gündür? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? Kullanılmayan yıllık iznin parası alınabilir mi? İşte yanıtları...









