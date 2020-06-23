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Ekonomi Türkiyenin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

  • Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
FOTOĞRAF 29
Title
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
Title
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Title
Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
Title
GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 210 METREYE ULAŞTI <br> <br> Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığını belirterek, 3 milyon metreküp beton döktük. Barajımız tamamen yerli ve milli ekonomiyle inşa edilmekte. Geldiğimiz noktada gövdede 210 metre yüksekliğe ulaşmış durumdayız. Toplam yüksekliği 275 metre olacaktır...
Title
Günümüz itibarıyla gövde üretimini oluşturmakta yüzde 80 seviyesine ulaştık. 2020'nin sonu itibarıyla gövde imalatını bitirip, 2021' başında da su tutmayı planlıyoruz. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri yaklaşık 18 kilometre tünel kazısı yapmış durumdayız. Yaklaşık 5 bin civarında işçi istihdam ediyoruz. Barajımız 558 megavatlık bir güce sahip olacak. Tamamlandığında da 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir” dedi.
Title
SU TUTMADA İLÇENİN TAŞINMASI BEKLENECEK <br> <br> Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal da çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını ve su tutma işleminde, ilçenin yeni yerleşim yerine taşınmasını bekleyeceklerini kaydetti.
Title
Ünsal, Amacımız Yusufeli Barajı ile ilgili imalatlarımızın hepsini bu yılı sonu itibari ile tamamlamak. Ondan sonra su tutma ile ilgili yerleşim yerinin ve yolların tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bu yıl sonu itibariyle barajla alakalı imalatlarımızı tamamlayacağız diye konuştu.
Title
Vardiya sistemiyle yoğun çalışma yürütülen projede çalışan yaklaşık 5 bin kişilik ekipte, koronavirüs vakasının olmadığını da aktaran Ünsal, Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ilk başta tabi ki biz de çok katı tedbirler alıp, şantiyemizi karantinaya aldık. Bütün personelimizi şantiyemizde yatırdık. Şantiye ve bölgede ateş ölçümü, eldiven ve hijyen kuralları kapsamında ciddi önlemler aldık. Dışarıyla teması tamamen keserek izolasyon sağladık. İnsanların birbiriyle olan temaslarını azaltmaya çalıştık. Bu şekilde tamamen şantiyemize koronavirüsün girmesini engelledik. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar da şantiyemizde böyle bir vaka yaşanmadı” dedi.
Title
YUSUFELİ BARAJI <br> <br> Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor.
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor.
Title
4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Title
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi.


GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 210 METREYE ULAŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığını belirterek, "3 milyon metreküp beton döktük. Barajımız tamamen yerli ve milli ekonomiyle inşa edilmekte. Geldiğimiz noktada gövdede 210 metre yüksekliğe ulaşmış durumdayız. Toplam yüksekliği 275 metre olacaktır. Günümüz itibarıyla gövde üretimini oluşturmakta yüzde 80 seviyesine ulaştık. 2020'nin sonu itibarıyla gövde imalatını bitirip, 2021' başında da su tutmayı planlıyoruz. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri yaklaşık 18 kilometre tünel kazısı yapmış durumdayız. Yaklaşık 5 bin civarında işçi istihdam ediyoruz. Barajımız 558 megavatlık bir güce sahip olacak. Tamamlandığında da 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir” dedi.

Türkiye'nin en yüksek barajından yıllık 1,5 milyar TL katkı
EKONOMİ
Türkiye'nin en yüksek barajından yıllık 1,5 milyar TL katkı

SU TUTMADA İLÇENİN TAŞINMASI BEKLENECEK

Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal da çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını ve su tutma işleminde, ilçenin yeni yerleşim yerine taşınmasını bekleyeceklerini kaydetti. Ünsal, "Amacımız Yusufeli Barajı ile ilgili imalatlarımızın hepsini bu yılı sonu itibari ile tamamlamak. Ondan sonra su tutma ile ilgili yerleşim yerinin ve yolların tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bu yıl sonu itibariyle barajla alakalı imalatlarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

ÇALIŞANLARDA KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

  • Vardiya sistemiyle yoğun çalışma yürütülen projede çalışan yaklaşık 5 bin kişilik ekipte, koronavirüs vakasının olmadığını da aktaran Ünsal, "Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ilk başta tabi ki biz de çok katı tedbirler alıp, şantiyemizi karantinaya aldık. Bütün personelimizi şantiyemizde yatırdık. Şantiye ve bölgede ateş ölçümü, eldiven ve hijyen kuralları kapsamında ciddi önlemler aldık. Dışarıyla teması tamamen keserek izolasyon sağladık. İnsanların birbiriyle olan temaslarını azaltmaya çalıştık. Bu şekilde tamamen şantiyemize koronavirüsün girmesini engelledik. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar da şantiyemizde böyle bir vaka yaşanmadı” dedi.

DHA
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor.

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor.

4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Yusufeli Barajı 200 metreye ulaştı
FOTOĞRAF 17
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkenin en yüksek ve dünyanın ise 3. yüksek barajı olacağının altını çizen Pakdemirli, Günümüz itibarıyla barajda 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70 gerçekleşme sağlandı. Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı. değerlendirmesinde bulundu.
Title
Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildirdi.
Title
Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine eşdeğer olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. ifadelerini kullandı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı. ifadesini kullandı. Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.
Bakan Pakdemirli açıkladı: Yusufeli Barajı 200 metreye ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yüksekliğin 200 metreye ulaştığını açıkladı. Baraj inşaatı yüksekliği 275 metre olacak ve bu uzunluk ile dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
FOTOĞRAF 11
Title
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı.
Title
Yusufeli Barajı’nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.
Title
Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Title
Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
Title
16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı.
Title
Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.
Title
Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Title
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.
Title
Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
Title
Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek
Title
Yusufeli Barajı Dar vadinin gizli hazinesi
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor” dedi.


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