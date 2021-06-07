Ekonomi Türkiyenin enerjisine enerji karacak Akkuyuda iç koruma binasının 3üncü katmanı kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin enerjisine enerji karacak: Akkuyu'da iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu. 322 ton ağırlığındaki silindirik yapının montajı, 1 gün sürdü.

Haber Merkezi DHA
Türkiyenin enerjisine enerji karacak: Akkuyuda iç koruma binasının 3üncü katmanı kuruldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor

Kaynaklı metal yapı olan iç koruma binasının 3'üncü katmanı; her biri 11,5 metre yüksekliğinde, 5,8 metre genişliğinde ve 13,4 ton ağırlığındaki 24 bölümden oluşuyor. Bölümler, daire uzunluğu 138 metre olan tek blok halinde birleştirildi. Montaj işlemi, 1’inci güç ünitesinin reaktör bölümünün yanında yapıldı. Montajın tamamlanmasının ardından tüm kaynak bağlantılarının kalitesi, ultrasonik teste tabi tutuldu.


  • İç koruma binası 3'üncü katmanının montajı, kurulum sırasında geometrik parametrelerin korunmasını gerektiren özel olarak geliştirilmiş teknoloji kullanılarak dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biriyle gerçekleştirildi. Belirtilen çaptan izin verilen sapma oranı 5 milimetreyi aşmadı.

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Sızdırmazlık testinden de geçirilecek


3'üncü katmanın kurulumundan sonra reaktör binasının yüksekliği 11,6 metre artarak 28,55 metreye ulaştı. Uzmanlar, bu aşamanın tamamlanmasıyla 2'nci ve 3'üncü katmanların birleştirilmesi, koruma binasının güçlendirilmesi ve betonlanması işlemlerine başlayacak. Betonun dökülmesinden sonra duvarlar 1,2 metre kalınlığında olacak. İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina, tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek.

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"Temel plakasının betonlama işlemini tamamladık"


Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Sadece 1 hafta önce ilk güç ünitesinin reaktör basınç kabını kurduk ve şimdi inşaatın bir başka önemli aşamasını geçmiş olduk. İç koruma binasının üçüncü katmanı, tasarımda öngörülen konumunda kuruldu. Ana inşaatın aşamalarının tamamlanması açısından iyi bir tempo yakaladık. Bir sonraki anahtar kurulum işlemleri bu yaz 2’nci güç ünitesinde gerçekleştirilecek. Bunlar arasında reaktör şaftının betonarme kirişi, iç koruma binası ikinci katmanı ve destek kirişinin kurulması yer alacaktır. 3’üncü ünitede türbin binası temel plakasının betonlama işlemini tamamladık ve yakın zamanda reaktör binasının da temel plakası hazır olacak" dedi.

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Her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandı


Akkuyu NGS projesinin reaktör binaları 2 katmanlı koruma binaları ile donatılacak. Güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma binası, her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandı. İç koruma binası ise reaktör bölümünün sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ile özel betondan imal ediliyor. Nükleer santrali lokalize eden güvenlik sistemi olan iç koruma binası, reaktör bölmesinin stabilitesini sağlamasının yanı sıra boru hatları ile NGS işletme aşamasında nükleer reaktör bakımı işlemlerinin gerçekleştirildiği kutup vinci desteği olarak da hizmet veriyor.
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