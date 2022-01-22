Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yüzde 28 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen sene 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 18,2'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, 2021'de, önceki yıla göre yüzde 27,89 artışla 4 milyar 166 milyon 423 bin dolardan 5 milyar 328 milyon 589 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl, 100'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Üretilen araçların 4'te 3'ü ihraç edildi

Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 1 milyon 331 bin 643 araç üretti ve bunların 954 bin 43'ünü ihraç etti.

REKLAM

Üretilen araçların 400 bin 78'i hafif ticari araç-kamyonet, 34 bin 652'si de kamyon olmak üzere 434 bin 730 "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunun toplam araç üretimindeki payı 32,64 oldu.

Üretilen 434 bin 730 hafif ticari araç ve kamyonun 328 bin 167'si yani yüzde 75,48'i ihraç edildi.

FOTOĞRAF 13 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.<br> Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.<br> Toplam satışlarda Fiat ilk sırada<br><br>ODD raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.<br> Otomobil satışlarında Renault lider<br><br>Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.<br> Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.<br> 2021'de lüks ve spor otomobil satışları<br><br>Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi. Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi. Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.<br> Aralık ayında en çok satılan 5 marka<br><br>2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu. 2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.<br> Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı. Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.​ 2021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu 2021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu. Otomobil satın almak isteyenlerin merakla beklediği en çok satan otomobil markaları listesi açıklandı. 2021 yılında ülkemizde en çok satılan otomobil markaları şöyle...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İlk sıradaki İngiltere'ye ihracat yüzde 84 arttı

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise İngiltere oldu. İngiltere'ye "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 84,75 artarak 875 milyon 847 bin dolardan 1 milyar 618 milyon 155 bin dolara çıktı.

REKLAM

İkinci sırada bulunan İtalya'ya satım, 2020'ye göre yüzde 22,39 artışla 468 milyon 65 bin dolardan 572 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2020'de 464 milyon 367 bin dolarken 2021'de 556 milyon 894 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sırada bulunan Fransa'ya geçen yılki "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı, 2020'ye kıyasla yüzde 33,77 arttı. Bu ülkeye 2020'de 404 milyon 619 bin dolar olan ihracat, 2021'de 541 milyon 248 bin dolara çıktı.

Belçika da 2021'de 450 milyon 687 bin dolarlık dış satımla beşinci ülke oldu.