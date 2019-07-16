​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HAFÇU için 22 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalandı.

HAVÇU

Sözleşme kapsamında 1 Ağustos 2019'da teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmalarıyla beklenenden yaklaşık 3 ay önce 26 Nisan'da teslim edildi.

Proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen TUSAŞ, HAFÇU'nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi.