Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı: İşte dünyaca ünlü sektörün zirvedeki ismi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, 2021'i 29 milyar 334 milyon 554 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, 2022'de yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörü, Türkiye'nin ihracatında 33 milyar 524 milyon 626 bin dolarla birinci olan "kimyevi maddeler ve mamulleri"nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Geçen seneki performansıyla, otomotiv endüstrisi 2018'deki 31 milyar 568 milyon 469 bin dolar dış satımdan sonra tarihindeki ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv sektöründe Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Ankara milyar doları aşan ihracat rakamlarıyla yılı tamamladı.

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Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 86,45'ini karşılayan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 26 milyar 796 milyon 623 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ'NİN OTOMOTİV İHRACATI 7,3 MİLYAR DOLAR

Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 6,2 artışla 6 milyar 956 milyon 392 bin dolardan 7 milyar 384 milyon 759 bin dolara ulaştı. Kocaeli bu ihracat rakamıyla otomotiv sektöründe en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.

İhracatta ikinci sırada yer alan İstanbul'un dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artarak 6 milyar 491 milyon 435 bin dolardan 7 milyar 274 milyon 601 bin dolara çıktı.

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Bursa ise ihracat performansı bakımından geçen yılı, 2021 seviyesine yakın bir noktada bitirdi. 2021'de 6 milyar 698 milyon 405 bin dolar ihracat yapan Bursa'nın dış satımı 2022'de 6 milyar 696 milyon 947 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

BAŞKENT'İN OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 4,4 ARTTI

Sakarya'dan yapılan ihracat, 2021'e kıyasla yüzde 5,6 azalarak 4 milyar 473 milyon 469 bin dolardan 4 milyar 223 milyon 847 bin dolara geriledi.

Otomotiv ihracatında 5'inci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2021'e göre yüzde 4,4 artış gösterdi. 2021'de 1 milyar 165 milyon 586 bin dolar olan Başkent'in ihracatı, geçen yıl 1 milyar 216 milyon 468 bin dolara yükseldi.

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Adana, Aydın, Çankırı, Hatay, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa ve Samsun ise 100 milyon doların üzerinde otomotiv ihracatı yaptı.

FOTOĞRAF 41 Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı en çok merak edilen soru oldu. MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, matrah düzenlemesi uygulamasının 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini vurguladı. MATRAH NE DEMEK?Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur. FİYATLAR NASIL DEĞİŞECEK?Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde. 1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TLlik tutar 200 bin TLye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak. Bu durumda şu anda yüzde 70lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45lik ÖTV dilimine düşecek. Yüzde 70lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TLye kadar düşecek. Yüzde 45lik dilimin matrahı 250 bin TLye çıkarılırsa; yüzde 80lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TLlik fiyat, 427 bin 750 TLye kadar inecek. HANGİ MARKA VE MODEL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK?Türkiyede satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri, internet sitelerinde yer alan fiyatlarını baz alarak listeledik. Listede 800 bin TLnin altındaki modellere yer verdik. Matrah düzenlemesi ne kadar indirim sağlar sorusunun cevabı, bu listede: VolkswagenPolo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 504,600 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 554,900 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 612,600 TLT-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -717,700 TLT-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 779,500 TL Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı: 663,600 TLYeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 756,000 TL Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - Fiyat 617,800 TLGolf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 752,800 TL SeatIBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 480.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 580.000 TL1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 680.000 TL LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 730.000 TLARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 645.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Fiyatı 695.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR Fiyatı 695.000 TL Skoda Yeni FabiaYeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort Liste Fiyatı 620.010 TL1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 655.010 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 724.510 TLPremium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 750.010 TL Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSGFiyatı: 785.010 TLKAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 700.010 TLElite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 725.510 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 774.510 TL CitroenC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 557.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 572.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 588.000 TL C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 636.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 675.500 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 726.500 TL1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 721.000 TL C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 514.000 TL1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TLC4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 650.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 734.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine - 780.000 TLCitroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 224.000 TL DaciaSandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 485.000 TLSANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TLComfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 490.000 TLPrestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 527.000 TL Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 509.900 TLComfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.000 TLPrestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 553.000 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 585.000 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 578.000 TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 583.000 TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 670.900 TLPrestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 631.000 TL FIAT EGEA SEDANEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 429.900 TL1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli -447.400 TL1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 545.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 605.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 656.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 462.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 660.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 497.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 675.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 716.900 TL EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 469.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 549.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 625.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 478.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 574.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 650.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 701.900 TLEgea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Fiyatı: 564.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 665.900 TL Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 462.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 564.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 637.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 489.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 607.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 683.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 524.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 697.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 748.900 TL Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 672.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 723.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 583.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 758.900 TL PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 464.900 TL1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - 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599.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 669.900 TLYeni Astra1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 678.900 TL1.2 130 HP Benzin AT8 Edition - 784.900 TLCROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 574.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL - 634.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 679.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 Elegance - 749.900 TL1.5 120 HP Dizel AT6 Edition - 749.900 TL PeugeotYeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 Liste fiyatı 495.000 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 592.000 TL208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 595.000 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 640.000 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 705.000 TLYeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 780.000 TLYeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı - 673.500 TL2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 750.500 TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack - 780.500 TL RenaultClio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 438.000 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 526.900 TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 568.900 TLTaliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 403.000 TLJoy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 512.000 TLTouch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 544.900 TLCaptur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Liste fiyatı 711.900Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 739.900 TLIcon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 768.000 TLMegane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 559.000 TLJoy Comfort 1.3 TCe 140 bg 599.900 TLJoy 1.3 TCe EDC 140 bg - 638.900 TLJoy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 649.000 TLJoy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 722.000 TLJoy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 732.900 TLTouch 1.3 TCe EDC 140 bg - 728.000 TLTouch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 784.900 TL ToyotaCorolla 1.5 Vision Liste fiyatı 583.700 TLCOROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 609.350 TLCOROLLA 1.5 Dream - 645.300 TLCOROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 671.000 TLCOROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 713.550 TLCOROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 753.200 TLCorolla Hybrid Dream e-CVT - 779.250 TLCorolla Hybrid Flame e-CVT - 794.350 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 715.750 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Fiyat 751.500 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Fiyat 759.300 TLYARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S Fiyatı 723.600 TLYARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 740.450 TLYARIS CROSS 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 771.500 TLYARIS CROSS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 790.800 TLYaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 497.150 TL1.5 Dream Multidrive S - 599.250 TL1.5 Dream X-Pack Multidrive S 636.050 TL1.5 Flame Multidrive S 646.250 TL1.5 Flame X-Pack Multidrive S 672.100 TLYaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 758.850 TLYARIS 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 792.700 TL Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi Otomobil fiyatlarını değiştirecek hamle için tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi için 1 Aralık'ı işaret etti. Otomobillere indirim getirecek düzenleme ikinci el sektörünü de olumlu yönde etkileyecek. Otomobilde matrah düzenlemesi nedir, ne zaman yapılacak? Hangi otomobil fiyatları düşecek? İşte detaylı bilgiler ve en çok satan modellerde fiyat değişimi...

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FOTOĞRAF 8 2022 yılının Ocak-Eylül ayı verilerine göre, otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, ihracatı ise yüzde 2 oranında arttı. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında arttı. 2022 yılının ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 2 oranında artarken otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adedi buldu. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 33 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi yüzde 20,5, otomobil üretimi de yüzde 25,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 85, otobüs-midibüs grubunda yüzde 36 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 21,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 oranında arttı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında daraldı ve 399 bin 244 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken , hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. büyüdü. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 14 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 9 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti. Otomotiv sektöründe ivme yukarıya doğru: Hem üretim hem de ihracatta artış 2022 yılının Ocak-Eylül ayı verilerine göre, otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, ihracatı ise yüzde 2 oranında arttı. BiP'te paylaş

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