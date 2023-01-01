Türkiye’nin rüzgarı yüzde 60 yerliliğe ulaştı

Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinde 55 bin megavat kurulu güce ulaşan yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor. Bu kaynaklar içinde hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteyi yaklaşık 11 bin megavatla rüzgâr enerjisi oluşturuyor. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren 4 bine yakın rüzgâr türbiniyle elektrik üretiminde yeni rekorlara imza atılırken, 8 bin parçadan oluşan ve uzunlukları 200 metreyi bulan bu türbinlerin kurulumu ve üretime geçmesi ortalama 5 yıl sürüyor. Türkiye, rüzgâr sanayisinde yüzde 60 yerlilik oranına sahip. Kule ve kanatta yüzde 100 yerliliğe ulaşılırken, türbin üretiminde ise bu oran yüzde 70’i buluyor.

MALİYETİN YÜZDE 80’İNİ TÜRBİN OLUŞTURUYOR

Rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımlarında maliyetin yüzde 80'ini türbin oluşturuyor. Bir rüzgâr türbini yaklaşık 8 bin parçadan oluşuyor. Ana parçaları oluşturan kule, kanat, jeneratör ve iç aksam gibi kısımlar Türkiye'de üretiliyor. Türbin ise yüzde 70 yerlilik oranına sahip. Fabrikalarda üretilen kanat, kule ve naseller tırlarla taşınarak santral sahasında monte ediliyor. Vinç yardımıyla önce kule parçalarının montajı sağlanıyor, daha sonra makine dairesi kulenin tepesine yerleştiriliyor ve kanatları yerde monte edilen motor, makine dairesi üzerine bağlanıyor. Montaj esnasında bin tonu bulan vinçler kullanılıyor. Kurulma süreci 6 günü bulan türbinlerin tüm parçaların birleşmesi ile ağırlığı 250 tonu buluyor.

5 bin hanenin elektriği tek bir türbinden

Rüzgar türbinlerinin kapasiteleri değişim gösteriyor. Şu anda piyasada en yüksek rüzgar türbini kapasitesi 5,5 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitede bir türbin yaklaşık 5 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretebiliyor. Rüzgar türbinlerinde tüm arızalara gündüz müdahale ediliyor ve türbinler sürekli izleniyor. Türbinlerin bakımı genelde yılda bir kez gerçekleştiriliyor ve türbin başına bakım süresi 2 ila 2,5 gün sürüyor.

ÖNCE POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ SONRA YATIRIM

Geçen yıl rekor üretim gerçekleştirilen rüzgâr türbinlerinin faaliyete girerek elektrik üretmeye başlaması için türbinlerin kurulacağı yerin potansiyeli tespit ediliyor. Belirlenen sahalarda en az 2 yıl rüzgâr güç ölçümleri yapılıyor. Sahalara yerleştirilen ölçüm direkleri üzerinden üç boyutlu modellemelerle potansiyel belirleniyor. Ölçüm direklerinin sayısı potansiyelin doğru ölçülmesinde önemli rol oynuyor. Ölçümler sonrasında yatırımcıya kapasite tahsisi yapılması, her bir türbin için yaklaşık 30 farklı kurumdan ayrı ayrı gerekli izinlerin alınması, mühendislik çalışmalarının ardından projelendirme aşamasına geçilmesi gerekiyor.

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