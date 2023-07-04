Türkiye'nin tarihi mirasları ziyaretçi akınına uğradı: 1 milyon 414 bin kişi ziyaret etti

Her yıl olduğu gibi Türkiye bu bayramda da tarihi ve kültürel mekanlarda ziyaretçi rekorları kırdı.





1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti

Hierapolis’den Efes Antik Kenti’ne, Kız Kulesi’nden Sümela Manastırı’na, Galata Kulesi’nden Göbeklitepe’ye pek çok tarihı ve kültürel mekanda bayram tatili yoğunluğu yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini, 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.









Kurban Bayramı’nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı. İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu.