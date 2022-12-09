Ekonomi Türkiyenin tek bir hamlesi yetti Avrupa bu manzaraya ağlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin tek bir hamlesi yetti: Avrupa bu manzaraya ağlıyor

Petrol taşıyan gemilerin boğazda neden olduğu yoğunluk uzaydan görüntülendi. Avrupa medyasında çıkan haberlerde Türk makamlarının sigorta belgesi talebi nedeniyle milyonlarca varil ham petrolün sıkışıp kaldığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin tek bir hamlesi yetti: Avrupa bu manzaraya ağlıyor
Boğazdaki tanker trafiği uzaydan görüntülendi

Türkiye açıklarında oluşan gemi trafiği, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması sonucu petrol taşıyan tankerler yoğunluğa neden oluyor.

Petrol tankeri trafiği ve Türkiye'nin kararı

Türkiye ise boğazlardan geçmek isteyen tankerlerin sigortalı olduğuna dair belge talep ediyor.

Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğuna dair benzer bir habere Bloomberg imza attı.

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GÜNDEM
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"Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı"

"Türkiye'de tanker tartışması tırmanıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından petrol taşıyan gemilerin sigortalı olduğunun kanıtlanması konusunda ısrar ediyor." denildi.

Petrol tankerlerinin İstanbul Boğazı'nın kilit noktasında "sıkıştığı" şeklinde ifadelerin yer verildiği haberde, "Yaptırımlar ve sigorta meselesi, perşembe günü tırmandı. Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı." notu paylaşıldı.

Bloomberg'te çıkan haber
Bloomberg'te çıkan haber

Sigortasız gemiler riskleri artırıyor

Daha önce Ankara'nın sigortayla ilgili aktardığı endişeler nedeniyle 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtilmişti.

Bloomberg'ün haberinde, hem ABD hem de İngiltere'nin ve ayrıca sigorta sektörünün, Türkiye'den kurallarını değiştirmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Financial Times da Türkiye'nin tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkati çekmişti.

Uzaydan görüntülendi

Konuyla ilgili olarak, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin, petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." denilmişti.

Bu arada ABD merkezli Maxar şirketi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere bekleyen petrol tankerlerinin oluşturduğu yoğun trafiği uzaydan görüntüledi.

Hepsi tek tek sıraya girdi: Petrol tankerleri bir bir sıralandı
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Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya ekonomik yaptırımlar yapıyor. Bunun için de deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan uygulaması başlatıldı.
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Bu çerçevede Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fiyat sınırlaması kararı İstanbul Boğazı’nda tanker yoğunluğuna neden oldu.
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Tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Öte yandan Türk makamlarının önlem için,sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğu yönünde belge istediği ifade edildi.
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Önceki gün yürürlüğü giren AB yaptırımlarına göre, Rus ham petrolü yükleyen tankerlerin tavan fiyat uygulamasına uymadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri de yasaklanmıştı.
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İstanbul açıklarında sıraya giren petrol tankerleri havadan görüntülendiAB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararının yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul açıklarında sıraya giren petrol tankerleri havadan görüntülendi.
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İşte İstanbul Boğazındaki petrol gemilerinden görüntüler...
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Hepsi tek tek sıraya girdi: Petrol tankerleri bir bir sıralandı
Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından petrol tankerleri, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Deniz trafiğinde de yoğunluğa neden olan petrol tankerleri havadan görüntülendi.
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