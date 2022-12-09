Türkiye'nin tek bir hamlesi yetti: Avrupa bu manzaraya ağlıyor

Türkiye açıklarında oluşan gemi trafiği, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması sonucu petrol taşıyan tankerler yoğunluğa neden oluyor.

Petrol tankeri trafiği ve Türkiye'nin kararı

Türkiye ise boğazlardan geçmek isteyen tankerlerin sigortalı olduğuna dair belge talep ediyor.

Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğuna dair benzer bir habere Bloomberg imza attı.

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"Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı"

"Türkiye'de tanker tartışması tırmanıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından petrol taşıyan gemilerin sigortalı olduğunun kanıtlanması konusunda ısrar ediyor." denildi.

Petrol tankerlerinin İstanbul Boğazı'nın kilit noktasında "sıkıştığı" şeklinde ifadelerin yer verildiği haberde, "Yaptırımlar ve sigorta meselesi, perşembe günü tırmandı. Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı." notu paylaşıldı.

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Bloomberg'te çıkan haber

Sigortasız gemiler riskleri artırıyor

Daha önce Ankara'nın sigortayla ilgili aktardığı endişeler nedeniyle 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtilmişti.

Bloomberg'ün haberinde, hem ABD hem de İngiltere'nin ve ayrıca sigorta sektörünün, Türkiye'den kurallarını değiştirmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Financial Times da Türkiye'nin tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkati çekmişti.

Uzaydan görüntülendi

Konuyla ilgili olarak, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin, petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." denilmişti.

Bu arada ABD merkezli Maxar şirketi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere bekleyen petrol tankerlerinin oluşturduğu yoğun trafiği uzaydan görüntüledi.

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