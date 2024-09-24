Türkiye'nin yılın 8 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı 40 milyonu aştı

Temmuzda Türkiye 7 milyon 333 bin 812 bin turist ağırladı. Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,27 artışla 29 milyon kişi oldu. 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen üç ülke 1 milyon 40 bin kişi ile Almanya, 922 bin 294 kişiyle Rusya, 660 bin 906 kişiyle İngiltere oldu.