Türkiye’nin yüzü yukarıya bakıyor

İş modellerinin kökten değiştiğini aktaran Yalçın, "Siz para kazanırken birilerinin arkanızdan sizin kuyunuzu kazdığını bilmek zorundasınız. Aynı zamanda para yaparken, başarılı bir iş yaparken sizin kuyunuzu kazanın etrafında daha geniş bir kuyu kazmazsanız o çok uzun ömürlü bir kazanım olmaz" değerlendirmesini yaptı.

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, Türkiye'nin güçlü ve müreffeh bir ülke olması için ülkedeki tüm paydaşların iş birliği içinde ve verimli bir şekilde çalışması gerektiğini belirtti. Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve "Yeni Dünya" temasıyla yapılan PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu'nda küresel ekonomiye ve iş yapış şekillerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Yalçın, “Gideceğimiz nokta belli. Satın alma gücü paritesine göre, 2030'da Türkiye için dünyada 12'nci, 2050'de 11'inci yer, rezerve değil ama orada duruyor. Biz yeterince akıllı olursak, biz yeterince fırsatları değerlendirirsek oraya koşabiliriz” dedi.

PEK ÇOK PROJE VAR

Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu inisiyatifler olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tanımlanmış durumda. 'Utanılacak yoksulluktan kurtulma' inisiyatifinden sonra 17 tane sürdürülebilir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi koydu BM 2012'de. PwC olarak bunlarla ilgili pek çok projenin altına imza atmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

KÖKLÜ DEĞİŞİM OLACAK

Dünyayı dönüştüren mega trendlerin artık çok hızlı değiştiğini anlatan Yalçın, küresel ısınma kaynaklı sorunların dünya ekonomilerini köklü bir şekilde değiştireceğini söyledi. Yalçın, şunları kaydetti: “Mega trendlerin birbirleriyle etkileşim hızları bizim dahi onların gelişmesini tahmin etme hızımızı aştı. İklim değişimi ve sınırlı kaynaklar dedik, bunu fazla da önemsemedik. '20 yıl sonra bütün turizm kaynağımızın önemli kısmı kullanılmaz hale gelecek' diyenler var ama buna karşı da teknolojiyle yapmamız gerekenler de var: Hızlı şehirleşme ve hepsini enlemesine kesen teknolojik sıçrama... Bunları süratle hayata geçirmeliyiz.”