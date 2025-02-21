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Türkiye'ye 2025'in ilk ayında 2 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye'ye 2025'in ilk ayında 2 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi geldi

13:2221/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran yer aldı.
Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran yer aldı.

Türkiye, ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yapan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artış yaşandığını belirtti.


Böylece bu yılın ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

En çok ziyaretçi İran'dan

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran 240 bin 643 kişiyle birinci, Rusya Federasyonu 203 bin 733 kişiyle ikinci ve Bulgaristan 165 bin 792 kişiyle üçüncü oldu.


Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#İran
#turizm
#turist

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