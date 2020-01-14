Ekonomi Türkiyeye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi
EMLAK

Türkiye’ye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi

Yabancıya konut satışı için 6 yıl önce kurulan Nevita, 2014’te 15 milyon lira ciro elde ederken, 2019’da bu rakamı 410 milyon liraya çıkardı. 6 yılda Türkiye’ye 1,9 milyar lira ‘doğrudan’ yatırım getiren şirketin Başkanı Faruk Akbal, “Türkiye bir konutu yabancıya 105 bin dolara satıyor. Bu ortalama Nevita’da 150 bin dolar. Bu rakamları daha da yukarı çekmek için Portekiz’i, İspanya’yı iyi okumamız gerekiyor.” dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’nin yabancılara gayrimenkul satan şirketi Nevita, son 6 yılda Türkiye’ye 1,9 milyar liranın üzerinde doğrudan yatırım sağladı.

2019’da cirosunu, bir önceki yıla kıyasla ikiye katlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “2019’da ciromuzu 410 milyon liraya çıkardık. Kurulduğumuz yıl olan 2014’te ciromuz 15 milyon lira idi. Yabancıya konut satışında kurduğumuz ağ, geliştirdiğimiz network sayesinde ülkemize son 6 yılda 1,9 milyar liranın üzerinde ‘doğrudan’ yatırım sağladık. Bir yabancı satın aldığı eve, değerinin yaklaşık yüzde 15’i kadar da ev eşyası gibi yatırım yapıyor. Sadece bu kısımdan da 6 yılda mobilyacılarımıza, beyaz eşyacılarımıza 300 milyon lira kaynak sağlamış olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Nevita, geçtiğimiz yıl sadece Çinlilere tek kalemde 95 milyon liralık gayrimenkul satışına imza atmıştı.
  • İstanbul ofisinde 10 dilde hizmet verdiklerine çeken Akbal, “Genç bir şirketiz ama 2020 ciro hedefimiz 500 milyon liranın üzerinde. 2023 hedefimiz ise 1 milyar lira.” açıklamasında bulundu.

Mart 2020’de Pakistan Ofisi’ni devreye alacağız 2020 Mart’ta Pakistan Karaçi ofisini devreye alacaklarını kaydeden Akbal, 2023 projeksiyonunu şu şekilde açıkladı: “2020’de toplamda 2 yurtdışı ofisini devreye alacağız. 2023’te toplamda en az 10 yurtdışı ofisini devreye alacağız. Bunun için altyapı ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Yabancı Türkiye’den evi 105 bin dolara alıyor

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancılara konut satışının 2019 yılının 11 aylık döneminde yüzde 32 artışla 40 bin 616’ya ulaştığını hatırlatarak, “Merkez Bankası verilerine göre yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen net gelir 2019 ilk 10 ay itibariyle 3,8 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam 2018 ilk 10 ayda 1 milyar dolar daha fazla idi. 2018’de yaklaşık 5,5 milyar dolarlık gayrimenkul yabancılara satılmışken bu rakam 2019 yıl toplamında 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. Bu da bu sene bir konutu yabancıya ortalama 105 bin dolardan sattığımız anlamına geliyor. Nevita’da bu ortalama 150 bin dolar seviyesinde.” ifadelerini kullandı.

  • Amerika’da bir konutun 450 bin dolardan, İngiltere’de 400 bin pounddan, Portekiz ve İspanya’da da 450 bin Euro’dan satıldığına dikkat çeken Akbal, “Türkiye’nin bu anlamda rakiplerini iyi incelemesi, analiz etmesi, buna göre organize olması gerekiyor.” dedi.
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