Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiyeye turist akıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’ye turist akıyor

Türkiye’ye 2019’un ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 turist geldi. Sadece nisan ayında bu rakam 3 milyon 293 bin 176 oldu. Almanya ve Rusya’dan gelen turist sayıları arttı. Almanya’da yüzde 50’leri, Rusya’da yüzde 35’i bulan artışlar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yapılan açıklamada, turizmde nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalandığı bildirildi.

RUS TURİSTTE YÜZDE 35 ARTIŞ

Turizmde yılın en yüksek artışın nisanda yaşandığı vurgulanan açıklamada, bu ayda Türkiye’yi 3 milyon 293 bin 176 yabancının ziyaret ettiği belirtildi. Türkiye'nin, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya’da artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i bulan artışlar yaşandı. Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan izledi."

ALMANYA İLK SIRAYI KORUDU

Açıklamaya göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi.

REKLAM

Piyasalarda erken bayram
EKONOMİ
Piyasalarda erken bayram
Emaneti ehline vermemiz lazım

Emaneti ehline vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Abdullah Avcı Beşiktaşta

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Otoyol ve köprüler ücretsiz

Otoyol ve köprüler ücretsiz

Bayram tatili boyunca geçişlerden ücret alınmayacak.
Enderun Teravih'i kılınacak

Enderun Teravih'i kılınacak

Yenikapı'daki teravihe 313 bin kişi katılacak.
23 Haziran'ı<br>fırsat görüyorlar

23 Haziran'ı
fırsat görüyorlar

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar.
Bayram<br>trafiği başladı

Bayram
trafiği başladı

Kara, deniz ve hava yolunda yoğunluk var.
Yolumuza<br>devam edeceğiz

Yolumuza
devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.

Son kaset: <br>Başa saralım mı

Son kaset:
Başa saralım mı

İhtişamlı günlerden günümüze kasetin yolculuğu.
HSK'dan yeni kararname

HSK'dan yeni kararname

​3 bin 772 hakim ve savcının görev yeri değişti.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Pedofoli içeren kitabın yazarı ve yayıncısı yargılanacak.
Büyük göç başladı

Büyük göç başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği.
9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Özgür Kudüs Yürüyüşü'nün önemini anlattı.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.
Minibüs<br>faaliyetini durdurdu

Minibüs
faaliyetini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.
Sağanak<br>geçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.