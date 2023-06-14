Türkiye'ye yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak

Yenilenebilir enerji
Bankanın açıklamasına göre, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi Türkiye'de yenilenebilir enerjinin merkezi hükümet ve belediye tesislerinde kullanımını hızlandıracak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin Türk ekonomisine ve çevreye fayda sağlayacağını belirterek, "Kamu tesisleri için yenilenebilir enerji, artan enerji fiyatlarının belediyelerin faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir.
Bina sektörü en fazla enerji tüketen ve en fazla karbon emisyonuna yol açan sektörlerden biri ve bunun vatandaşların sağlığı üzerinde direkt bir etkisi var." ifadelerini kullandı.