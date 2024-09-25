Türkiye’yi anlatıp yatırıma çağırdık

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Türk heyeti, ABD iş dünyasına Türkiye’deki fırsatları anlatıp yatırıma çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya geldiği bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Ticaret Bakanı Bolat ve TCMB Karahan'ın da Goldman Sachs'ta 200'den fazla katılımcıya hitap etti. Bolat ve Şimşek, ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı yuvarlak masa toplantılarında bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın katılımlarıyla da yuvarlak masa toplantılarının düzenlendi.

ŞİMŞEK ÜÇ AYRI TOPLANTIDA KONUŞTU

Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla verdiği resepsiyonda da iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmenin yolları arandı. Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı yatırımcı toplantısında konuşan Bakan Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı. Şimşek, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurguladı.

ABD'Lİ ŞİRKETLER YATIRIMLARINI BÜYÜTMEK İSTİYOR

Bakan Bolat ise, Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarını genişletme isteğine dikkati çekti. ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, “New York'ta iki gündür Amerikalı ve dünyanın birçok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz. Amerikalı büyük firmalar Türkiye'deki mevcut yatırımlarını genişletme isteklerini açıkça beyan ettiler ve Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekli olduklarını ortaya koydular” dedi.

ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM

ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile de toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatların ele alındığını aktardı. ABD'li şirket yöneticileriyle yapılan yuvarlak masa toplantısını değerlendiren Bolat, şu bilgileri verdi: “Türkiye, ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir.”







