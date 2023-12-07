Türkmenistan'da 51 milyar dolarlık bin 80 proje üstlendik

Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımlarının 147 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Müteahhitlerimiz bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlenmiş ve Türkmenistan'ın simgesel eserlerinin hayata geçirilmesine katkı sunmuştur” diye konuştu.

Aşkabat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 10’uncu Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise ilk sırada yer almasından ve en önemli ticaret ortaklarından biri olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.





FUARA 100’E YAKIN TÜRK FİRMASI KATILDI

Yılmaz, geçen yıl iki ülkenin ticaret hacminin 2 milyar doların üzerine taşındığını ve bunu 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti. Düzenlenen fuar ile birlikte, Türk firmalarının Türkmenistan pazarına açılma fırsatı edindiğinin altını çizen Yılmaz, fuara 100'e yakın Türk firmanın katıldığını söyledi. Cevdet Yılmaz'ın Türkmenistan ziyaretinde, iki ülke arasında 7'nci Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) Protokolü ve eylem planı da imzalandı.

2026’da tek haneli enflasyona ulaşacağız

Türkiye-Türkmenistan İş Forumu’nda iş dünyası temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ekonominin temelinde; üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden başarılı politikaların yer aldığına değindi. Yılmaz, “Bir taraftan da enflasyon sorunuyla mücadele ediyoruz. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Gelecek yılın ortalarından başlayarak belirgin şekilde enflasyonda düşüş eğilimini göreceğiz. Orta vadede 2026’da tek haneli enflasyona ulaşacağız” ifadelerini kullandı.







