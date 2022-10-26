Ekonomi TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği

TÜRKSAT AŞ ile ASELSAN arasında "Uydu Görev Yükü Ekipmanları Geliştirme İş Birliği Protokolü" SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

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Haber Merkezi AA
TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği
TÜRKSAT ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, törende imzaları TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün attı.

Protokolle, TÜRKSAT 5B'de başlayan yerli ve milli uydu ekipmanı geliştirme ve hizmete verme süreci, Türksat 6A ve Türksat bünyesinde hizmete alınacak gelecek nesil uydularda da devam edecek.

Törende konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Ertok, insan kaynağı yetiştirme programlarının yanı sıra TÜRKSAT 5A ve 5B projesi kapsamında ilk defa yerli geliştirme ekipman kullanımı için paydaşlarla görüşüldüğünü bildirdi. 2018 yılında ASELSAN ile yapılan sözleşme ile bir adet Ku Bant Almaç ve bir adet Ka bant LNA ekipmanının üretilerek TÜRKSAT 5B uydusunda çalışmaya başladığını anlatan Ertok, "Bu ekipmanlar GEO yörüngeye gönderilen ve başarıyla çalışan uzay kalifiye ilk yerli ekipmanlar olarak uydu-uzay yolculuğumuzdaki önemli yerini aldı. Bundan sonraki süreçte uzaya göndereceğimiz uydularımızda da ASELSAN'ın yerli ve milli ekipmanları bulunsun istiyoruz ve bu protokol ile bunu sağlayacağız. TÜRKSAT 6A başta olmak üzere daha sonra üretilerek uzaya göndereceğimiz uydularımızda ASELSAN ekipmanları ile çalışacağız. Bu vesileyle iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bu çalışmada emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün ise söz konusu protokole ASELSAN'ın büyük önem verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Teknolojik ve ekonomik bağımsızlığımıza katkı sağlayan bir proje. ASELSAN olarak kara, deniz ve havada olan varlığımızı Türksat ile uzaya taşıdık. İki birimimiz ile 36 bin kilometredeyiz. Yerli ve milli ürünlerimizle uzayda olmak bizim için çok önemli. TÜRKSAT 6A'da yerli ve milli ekipmanlarımızla yer alacağız. Bu konuda desteklerinden ötürü TÜRKSAT'a teşekkür ediyorum."

Protokol imza töreninin ardından Görgün, Ertok'a yerli ve milli Ku Bant Almaç ve Ka bant LNA ekipmanı maketini, Ertok da Görgün'e Türksat 5B maketi hediye etti.

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