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Ekonomi İlk yarı birincisi HES yatırımları Enerjinin yüzde 66,7si barajlardan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkye'de hidroelektrik santral yatırımları

İlk yarı birincisi HES yatırımları: Enerjinin yüzde 66,7’si barajlardan

Hidroelektrik santral yatırımları yılın ilk yarısına damga vurgu. Devreye alınan 978 megavat elektrik üretim kapasitesinin yüzde 66,7'sini hidroelektrik santralleri oluşturdu. Yılın ilk 6 ayında yeni termik santral kapasitesi oluşmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında faaliyete giren 978 megavatlık yeni lisanslı elektrik santrali yatırımlarının 652,6 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluşturdu. HES'ler, bu dönemde devreye alınan kapasite içinde yüzde 66,7'lik payla ilk sırada yer aldı.

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EN BÜYÜK BARAJLAR SİİRT VE BİNGÖL'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü haziran sonu itibarıyla 92 bin 97 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün 6 bin 482 megavatı lisanssız elektrik santrallerinden oluştu. Bu yıl ocakta 40, şubatta 43, martta 154 megavat kapasite devreye girerken nisanda 178, mayısta 352 ve haziranda 211 megavat elektrik kapasitesi faaliyete geçti. Böylece, bu yılın ilk yarısında devreye giren elektrik üretim kapasitesi 978 megavat oldu. Bu kapasitenin 652,6 megavatını HES'ler oluştururken 286,7 megavat kapasite rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı.

Bu dönemde faaliyete başlayan biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerinin kapasitesi 29 megavat olurken 10 megavatlık da lisanslı güneş enerjisi santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde, termik santral kapasitesi oluşmadı. Yılın ilk 6 ayında devreye giren 978 megavat kapasitenin yüzde 66,7'sini HES'ler oluşturarak yatırımlarda ilk sırada yer aldı. En büyük HES yatırımları ise Siirt ve Bingöl'de faaliyete girdi.

TERMİK SANTRAL YATIRIMI AZALIYOR

  • Bu dönemde devreye giren elektrik üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemindeki 1820 megavat elektrik üretim hacmine göre yüzde 46,2 azaldı.
  • Söz konusu azalışta, termik santraller temel neden oldu. Bu yılın ilk yarısında termik santral kapasitesi oluşmazken, 2019'un aynı döneminde 1408 megavat termik santral kapasitesi devreye girmişti. Bu santraller, söz konusu dönemdeki toplam kapasitenin yüzde 77,3'ünü oluşturmuştu.Geçen yılın aynı dönemindeki kalan kapasitenin 204,9 megavatı RES'ler, 121,6 megavatı HES'ler ve 85,3 megavatı diğer kaynaklardan sağlanmıştı.

Barajın suları çekildi: Sular altında kalan mezarlara ziyaret başladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde elektrik üretiminde kullanılmak üzere 10 yıl önce Boğazköy Barajı yapıldı.
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Barajın yapılmasıyla birlikte 3 mezarın bulunduğu arazi, sular altında kaldı.
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Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, baraj kapaklarının açılıp, suların çekilmesiyle ortaya çıkan yakınlarına ait mezarları ziyaret etmeye başladı.
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Vatandaşlar, mezarları sular altında kaldığında, yakınlarına dua etmek için sandalla baraj sularına açılıp, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzağa gitmek zorunda kalıyorlardı.
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Aşırı sıcakların da etkisiyle elektrik üretimi için baraj kapaklarının açılması, mezarlarla birlikte eski mahalle köprüsünü de ortaya çıkardı.
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Yakınlarının mezarlarına artık, rahatlıkla geldiklerini söyleyen Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, Sonbahar ve kış aylarında mezarlıklarımız sular altında kalıyor. Biz de bazen dua etmek için can yeleklerimizi giyip, sandalla mezarlara yakınlaşarak dua ediyoruz. Aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının açılmasıyla şu an itibariyle sular çekildi ve mezarlar ortaya çıktı. Şimdi rahatlıkla gelip merhumlarımıza dua ediyoruz dedi.
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Barajın suları çekildi: Sular altında kalan mezarlara ziyaret başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj nedeniyle yakınlarının mezarları su altında kalan vatandaşlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret etmeye başladı.
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