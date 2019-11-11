Turquality danışmanlığı için Kanada’dan sonra Londra’da şube açtı

Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve World17 CEO’su Adam Evren Garipoğlu, hizmet verdikleri firmaların global pazarlarda markalaşmalarına değer katarken, ihracatlarını artırma gibi birçok konuda Turquality iş modeli ile önderlik ettiklerini kaydettiler.

Turquality danışmanlığı çalışmalarını global arenaya taşıdıklarını açıklayan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, önümüzdeki dönemde gıda, tekstil, turizm, inşaat, mobilya gibi sektörlerden bir grup Türk işadamını Londra’ya götürerek ihracat ve işbirliği fırsatlarının sağlanmasına öncülük edeceklerini söyledi.

İşletmeler, “Turquality” ile global rekabete hazırlanıyor

Turquality iş modeli hakkında bilgi veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Progroup olarak, 15 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteriyoruz. Turquality iş modelini kısaca özetlersek; stratejik planlama, kurumsal performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi konuları kapsıyor. Bu iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetmekte, farklılaşmakta, markalaşması hızlandırmakta, global rekabete hazırlanmakta ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat artırmaktadırlar. Ülkemizdeki firmaların kilogram başına ihracatı 1,5 dolar civarında iken, Turquality alan firmaların kilogram başına ihracatı 4 dolar civarındadır” dedi.

Türk şirketlerinin Avrupa pazarına girmesine önderlik edecek

Dünyanın farklı şehirlerinde hizmet veren bir yapı olduklarını kaydeden World17 CEO’su Adam Evren Garipoğlu, şunları söyledi:

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“Konjektorel sıkıntıların yaşandığı sistemlerde çabuk ve reel refleks gösterebilen şirketlerin, her daim kazançlı çıktığı görülüyor. Bu sebeple, World17 olarak, dünyanın farklı şehirlerinde birleşik ofis hizmeti veren bir yapı haline geldik ki, Türk şirketlerinin yurtdışına açılmasının zamanını ve maliyetini %70 azaltabilelim. Türk firmaları, hali hazırda Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. Progroup ile yaptığımız işbirliği sayesinde, Avrupa pazarında büyümek isteyen şirketlerin pazara girişlerine, markalaşmalarına ve ihracat artışlara önderlik yapmayı hedefliyoruz. Progroup’un sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi tam da bu endüstrinin ihtiyacına karşılık gelmektedir. Türk firmalarına İngiltere ve Avrupa pazarlarında değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Turquality’nin ilk yılın sonunda, işletmelere sağladığı değer artışı

*Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

*Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

*Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

*Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

*Mevcut marka bilinilirliğine katkısı: %7

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*Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14