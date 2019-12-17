Turquality’den KOBİ’lere, dijitalleşme ve bilgi sistemleri destekleri de veriliyor

Turquality’nin bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modeli olduğunun altını çizen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality iş modeli; stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konuları kapsıyor. Aslında Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda yabancı firmalara da güven vermektedir” dedi.

Progroup Başkanı Salim Çam, belirli bir ihracat yapan, ulusal ve uluslararası marka tescili olan KOBİ’lere, Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu Turquality destek oranı: %50, destek süresi: 5 yıl ve başarılı olunursa hedef ülke bazında 5’er yıl olduğunu kaydetti.

Bilgi sistemleri, dijitalleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır

KOBİ’lerin, bilgi sistemleri ve dijitalleşme konusundaki destekleri alabilmeleri için öncelikle stratejik 5 yıllık planlarını hazırlamaları gerektiğini kaydeden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları belirtti:

“İşletmelerin, stratejik plana bağlı olarak, insan kaynakları, tedarik zinciri (planlama, üretim, satınalma, kalite, bakım, depo, sevkiyat, lojistik), ürün geliştirme, marka, pazarlama, satış, finans, bilgi sistemleri ve dijitalleşme süreçlerini iyileştirmeleri gerekmektedir. KOBİ’ler, dijitalleşme ve bilgi sistemleri ile ilgili stratejilerini, temel stratejilerine bağlayarak oluşturmalıdır ve bir yol haritası çıkarıp, stratejiye göre organizasyon yapılarını hazırlamalıdır. Ayrıca, dijitalleşme faaliyetlerine yönelik performans ölçütlerini belirlemelidirler. KOBİ’lerde en önemli konulardan birisi, veri toplama ve analiz etme ile ilgili eksikliklerdir. Bununla ilgili sorunun çözümünü de, 2020 hedeflerine koymaları önceliklidir. Nitekim bilgi sistemleri, dijitalleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla, bilgi sistemleri ile ilgili de, dijitalleşmede olduğu gibi stratejik planını ve organizasyon içindeki yerini tespit ederek, faaliyet planları, performans ölçümü ve kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Bilgi sistemlerinde de veri akışı önemli konular arasındadır. Bununla ilgili bir platform oluşturulmalıdır. Bilgi güvenliği konusunda, KOBİ’lerde yeni yeni gelişmeler sağlanmaya başlanmış olup, sürekli bilgi yedeklemesi yapılmaktadır. Bilgi sistemlerini bir mekanik sistem gibi kullanmak yerine, gerçek zamanlı rapor üreten, analiz eden ve karar verdiren bir dijital sinir sistemleri gibi kullanmak gerekmektedir. Özetle, KOBİ’lerin, veri analitiği ve raporlanma konularına, 2020 yılı planlarının ilk sıralarında yer vermeleri rekabet etmelerini kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

REKLAM

Turquality Bilgi Sistemleri ve Dijitalleşmeye verdiği destekleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

**İlk 5 yıl altyapı destekleri

-Bilgi Güvenliği Çözümleri

-Sanayide Dijital Dönüşüm

-Felaket Yönetimi Sistemleri

-İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

-İş Akış-Süreç Yönetimi Sistemleri

-Karar Destek Sistemleri

-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

-Kurumsal Performans Yönetimi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

-Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

-Risk Yönetim Sistemleri

-Simülasyon/ Tasarım

-Talep Planlama Sistemleri (DMS)

-Tedarik Zinciri Yönetimi

-Üretim Optimizasyon Sistemleri

-Yapay zeka sistemleri ve derin öğrenme (Deep Inteligence)

**Hedef Ülke Bazında

-Mobil Satış Sistemleri

-Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

-Talep Planlama Sistemleri (DMS)