TVF'den 750 milyon dolarlık Sukuk ihracı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Ermut, Varlık Fonu'nun öz kaynaklarının 914 milyar liradan 1,5 trilyon liraya ulaştığına dikkat çekti. 2024'ün son çeyreğine gelindiğinde TVF uluslararası Sukuk piyasalarına giriş yaptığını aktaran Ermut, 14 kat talep çarpanıyla 750 milyon dolar ve 5.25 yıl vadeli Sukuk ihracını gerçekleştirdiğini söyledi. Ermut, Varlık Fonu'nun 2025 yılı itibariyle portföyünün 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğu ifade ederek, 2022'de 300 milyar dolar olan varlıklarının 2023 sonu itibariyle 318 milyar dolara ulaştığını söyledi Ermut, "2024 yılının birinci çeyreğinde TVF tarihinde bir ilk olan 500 milyon dolar ve 5 yıl vadeli Eurobond ihracımız 14,5 kat gibi rekor bir taleple gerçekleşti" dedi. Ermut, Fon'nun Milli Piyango İdaresi üzerinden 2024'te 270 milyon dolar vergi geliri oluşturulduğunu ifade etti.