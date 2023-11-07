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Ekonomi

UBS altı yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Credit Suisse'i devralan UBS 2017'den bu yana ilk kez zarar açıkladı. Bankanın bu devralmadan dolayı yazdığı zarar 2 milyar dolar düzeyinde.

14:56 - 7/11/2023 الثلاثاء
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UBS

UBS

UBS, Credit Suisse'in devam eden satın alma sürecinin performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle altı yıl sonra ilk kez çeyreklik dönem itibariyle zarar açıkladı.


Banka, Credit Suisse entegrasyonuyla ilgili 2 milyar dolarlık toplam giderlerin dahil edilmesinin ardından Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde 785 milyon dolarlık net zarar ettiğini açıkladı.

UBS CEO'su Sergio Ermotti sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde "Mart ayında finansal sistemi istikrara kavuşturmak için göreve çağrılan UBS'in daha da güçlü ve güvenli bir versiyonunu inşa ederken geleceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.


Bankanın portföy yönetimi birimi, tahminlerin altında 1,01 milyar dolar vergi öncesi kâr elde etti.

Birim 22 milyar dolarlık net yeni müşteri fonu elde etti ve Credit Suisse'in varlık yönetimi işi bir buçuk yıl sonra ilk kez pozitif akış gördü. Varlık yönetimi birimindeki kâr da beklenenden düşük geldi.


UBS, merkez bankası faiz artışları ve jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere ekonomik görünüm üzerinde devam eden belirsizliğin, varlık yönetimi müşterilerinin dördüncü çeyrekte işlem yapma istekliliğini etkileyebileceğini söyledi.


UBS, Credit Suisse'den devraldığı ve devam etmek istemediği varlıkların tasfiyesini hızlandırdığını ve risk ağırlıklı varlıkları bu çeyrekte 6,4 milyar dolar azalttığını açıkladı.

İsviçreli banka, üç yıllık büyüme stratejisinin ana hatlarını ve hisse geri alım programıyla ilgili bir güncellemeyi Şubat 2024'te, tam yıl sonuçlarıyla aynı zamanda vereceğini söyledi.




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