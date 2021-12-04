Üç Akıncı görevde: Gökyüzünde destan yazmaya hazır
Akıncı TİHA’lar, TSK’da aktif olarak görev almaya başladı. Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığı’nda kabul testleri tamamlanan üç Akıncı, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi. Baykar Teknoloji Twitter’da “Mehmetçik’in yeni gücü Bayraktar Akıncı TİHA’lar gökyüzünde destan yazmaya hazır!” yazdı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet vermeye başlayacak AKINCI TİHA hakkında paylaşımda bulundu. Bayraktar, “TSK’nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar #AKINCI TİHA’lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı. Hayırlı ve uğurlu olsun.” mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabından “Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun.” mesajını paylaştı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkma başarısını gösterdi.