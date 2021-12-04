Üç Akıncı görevde: Gökyüzünde destan yazmaya hazır

2022 yılında çok konuşulacak 10 Türk silah ve aracı

Ortaya koyduğu yenilikçi teknolojik ürünlerle çok sayıda ülkenin yakından takibe aldığı Türk Savunma sanayi yeni teslimatlar için gün sayıyor. Her biri alanında ciddi üstünlükler barındıran silah ve araçlarla Türk ordusu karada, havada ve denizde mutlak bir üstünlüğü de ele geçirmiş olacak. Tabi bu teslimatlar askerin elini güçlendirirken dışarıya olan bağımlılığı azaltarak milyarlarca dolarlık ihracatın da kapısını aralayacak. Savunmadaki Türkler programı yeni yıla sayılı günler kala 2022 yılında teslimatı yapılacak silah ve araçları gündemine aldı.