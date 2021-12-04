Ekonomi Üç Akıncı görevde Gökyüzünde destan yazmaya hazır
SAVUNMA SANAYİ

Üç Akıncı görevde: Gökyüzünde destan yazmaya hazır

Akıncı TİHA’lar, TSK’da aktif olarak görev almaya başladı. Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığı’nda kabul testleri tamamlanan üç Akıncı, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi. Baykar Teknoloji Twitter’da “Mehmetçik’in yeni gücü Bayraktar Akıncı TİHA’lar gökyüzünde destan yazmaya hazır!” yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç Akıncı görevde: Gökyüzünde destan yazmaya hazır
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet vermeye başlayacak AKINCI TİHA hakkında paylaşımda bulundu. Bayraktar, “TSK’nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar #AKINCI TİHA’lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı. Hayırlı ve uğurlu olsun.” mesajını paylaştı.

Akıncı TİHA'lar göreve hazır: Türk havacılık tarihinde rekor kırdı
FOTOĞRAF 11
Title
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hizmet vermeye başlayacak AKINCI TİHA için paylaşımda bulundu. Bayraktar, \"TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı. Hayırlı ve uğurlu olsun\" mesajını paylaştı.
Title
Baykar Teknoloji Şirketi ise resmi Twitter hesabından \"Mehmetçik'in yeni gücü Bayraktar #AKINCI TİHA'lar gökyüzünde destan yazmaya hazır! Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun\" paylaşımı yaptı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise Twitter hesabından \"Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun\" mesajını paylaştı.
Title
Türk havacılık tarihinde rekor kırdı<br>Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.
Title
AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Title
AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.
Title
Yapay zeka ve çok sayıda gelişmiş faydalı yük<br><br>Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak.
Title
AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.
Title
Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.
Title
Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.
Title
Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.
Akıncı TİHA'lar göreve hazır: Türk havacılık tarihinde rekor kırdı
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) göreve başlayacağı açıklandı.

  • Milli Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabından “Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun.” mesajını paylaştı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkma başarısını gösterdi.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Fırtına gibi esiyor
OYNAT 02:16
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Fırtına gibi esiyor
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA ile ilgili video paylaşımında bulundu. Yabancı basının ilgi odağı haline gelen Akıncı TİHA'nın uçuş görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşıma Bayraktar, 'AKINCI fırtına gibi esiyor...' notunu düştü.

Haluk Bayraktar: AKINCI ile ilgilenen birçok ülke var
EKONOMİ
Haluk Bayraktar: AKINCI ile ilgilenen birçok ülke var
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.