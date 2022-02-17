Üç katından fazla talep geldi: Hazine'den üç milyar dolarlık kira sertifikası ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihraç ederken, ihraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Anılan tutar 24 Şubat'ta hesaplara girecek.

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