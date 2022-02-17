Ekonomi Üç katından fazla talep geldi Hazineden üç milyar dolarlık kira sertifikası ihracı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç katından fazla talep geldi: Hazine'den üç milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihraç ederken, ihraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Anılan tutar 24 Şubat'ta hesaplara girecek.

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Haber Merkezi AA
Üç katından fazla talep geldi: Hazineden üç milyar dolarlık kira sertifikası ihracı
Foto/arşiv

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 16 Şubat 2022 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilirken, 5 yıl vadeli (24 Şubat 2027) ihracın tutarı 3 milyar dolar ve kira oranı yüzde 7,250 (Mid Swap 524,7 baz puan) olarak gerçekleşti.

İhraç tutarı 24 Şubat 2022 tarihinde hesaplara girecek. İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu, yüzde 12'si ABD, yüzde 12'si Birleşik Krallık, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.

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