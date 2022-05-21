Ekonomi Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycanda
SAVUNMA SANAYİ

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycan'da

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı.

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Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycanda
​Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycan'da

TEKNOFEST Azerbaycan’da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a vardı.

Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu’dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan’ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü’ye ulaştı.

Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 km’lik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

Bayraktar AKINCI'dan bir tarihi başarı daha: Üç ülkeyi uçarak geçip Azerbaycan'a ulaştı
OYNAT 00:53
Bayraktar AKINCI'dan bir tarihi başarı daha: Üç ülkeyi uçarak geçip Azerbaycan'a ulaştı
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı. TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı. Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 km'lik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

YAKLAŞIK 2000 KM

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000 km. katederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022’de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

OPERASYONEL GÖREVDE

29 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA’lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

ÜÇ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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