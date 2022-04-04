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Ekonomi Üç ürünün ABye ihracatında yasak kalktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç ürünün AB'ye ihracatında yasak kalktı

AB Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’de yetiştirilen ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyallerinin AB’ye ihracat yasağı kaldırıldı. Söz konusu üretim materyalleri, yönetmelik ekinde yer alan şartları sağlaması halinde ülkemizden AB’ye ihraç edilebilecek.

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​Üç ürünün ABye ihracatında yasak kalktı
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AB’nin 2019 Aralık ayından itibaren yürürlüğe giren 2016/2031 sayılı “Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü” kapsamında tanımlanan Yüksek Riskli Bitkilere ait liste, 2018/2019 sayılı Yönetmelik ekinde yayınlanmış ve bu kapsamda 35 bitki türünün AB’ye ihracatı yasaklanmıştı.

Yüksek Riskli Bitkiler kapsamında yer alan Ceviz, Zakkum ve Yalancı Akasya hakkındaki yeni yönetmelik AB tarafından yayınlandı.

Ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyalleri AB’ye ihraç edilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ceviz, zakkum ve yalancı akasya ile ilgili ürün bilgileri, potansiyel zararlılar ve değerlendirmeleri ile bitki sağlığı tedbirlerini içeren dosyalarda, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından risk değerlendirmesi yapıldı.

EFSA raporları doğrultusunda, AB tarafından 28 Mart 2022 tarihinde tarafından yayınlanan 2022/490 sayılı yönetmeliğe göre; Türkiye’de yetiştirilen ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyalleri yüksek riskli bitkiler listesinden çıkartıldı.

Söz konusu üretim materyalleri, yönetmelik ekinde yer alan şartları sağlaması halinde ülkemizden AB’ye ihraç edilebilecek.

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