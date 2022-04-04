Üç ürünün AB'ye ihracatında yasak kalktı

AB’nin 2019 Aralık ayından itibaren yürürlüğe giren 2016/2031 sayılı “Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü” kapsamında tanımlanan Yüksek Riskli Bitkilere ait liste, 2018/2019 sayılı Yönetmelik ekinde yayınlanmış ve bu kapsamda 35 bitki türünün AB’ye ihracatı yasaklanmıştı.

Yüksek Riskli Bitkiler kapsamında yer alan Ceviz, Zakkum ve Yalancı Akasya hakkındaki yeni yönetmelik AB tarafından yayınlandı.

Ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyalleri AB’ye ihraç edilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ceviz, zakkum ve yalancı akasya ile ilgili ürün bilgileri, potansiyel zararlılar ve değerlendirmeleri ile bitki sağlığı tedbirlerini içeren dosyalarda, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından risk değerlendirmesi yapıldı.

EFSA raporları doğrultusunda, AB tarafından 28 Mart 2022 tarihinde tarafından yayınlanan 2022/490 sayılı yönetmeliğe göre; Türkiye’de yetiştirilen ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyalleri yüksek riskli bitkiler listesinden çıkartıldı.

REKLAM

Söz konusu üretim materyalleri, yönetmelik ekinde yer alan şartları sağlaması halinde ülkemizden AB’ye ihraç edilebilecek.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız

EKONOMİ Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı