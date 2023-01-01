Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 7,1 artarak 14,8 milyon oldu

Buna göre, Kasım 2021'de 13 milyon 842 bin 209 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 7,1 artışla 14 milyon 824 bin 187 kişiye yükseldi.