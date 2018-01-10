Ücretsiz seyahat için işletmelere milyonlarca lira destek

Ücretsiz seyahat için işletmelere 373 milyon lira destek sağlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının yararlandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere bugüne kadar 373 milyon lira gelir desteği verildi.

Bakanlık tarafından engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmeciler destekleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, her ay yapılacak gelir desteği ödemesi için 6 Ocak 2016'da "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine Yönelik Yönetmelik" çıkarılmıştı. Yönetmelikte, ödenecek miktarlara ilişkin şu hükümler yer almıştı:

"Gelir desteği ödemesinden yararlanacak işletmecilere, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 750 lira, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 lira, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 lira, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 600 lira, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılacak."

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Ödemeler belediyelerin açtığı hesaplara aktarılıyor

Belediyeler ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bilgiler doğrultusunda, kanunun yürürlüğe girdiği Nisan 2015 tarihinden başlayarak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Ocak 2016 tarihine kadar hesaplanan geçmişe yönelik gelir desteği ödeme miktarları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine Mayıs 2016 tarihinde aktarıldı. Buradan belediyelerin açtığı hesaplara gönderilen ödemeler kapsamında, işletmecilere 2,5 yıl içerisinde 373 milyon lira gelir desteği verildi.

Ödemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla ilgili belediyelerin hesaplarına aktarılmasına kesintisiz devam ediliyor.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ederek çalıştıklarını belirtti.

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Kaya, "Engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını vatandaşların faydalandığı ücretsiz seyahat uygulamasıyla onların üzerindeki yükü hafifletiyoruz. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

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