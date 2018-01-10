EkonomiÜcretsiz seyahat için işletmelere milyonlarca lira destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ücretsiz seyahat için işletmelere milyonlarca lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının faydalandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere bugüne kadar 373 milyon lira gelir desteği sağlandı.

Haber MerkeziAA
Ücretsiz seyahat için işletmelere 373 milyon lira destek sağlandı.
Ücretsiz seyahat için işletmelere 373 milyon lira destek sağlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının yararlandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere bugüne kadar 373 milyon lira gelir desteği verildi.

  • Bakanlık tarafından engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmeciler destekleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, her ay yapılacak gelir desteği ödemesi için 6 Ocak 2016'da "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine Yönelik Yönetmelik" çıkarılmıştı. Yönetmelikte, ödenecek miktarlara ilişkin şu hükümler yer almıştı:

"Gelir desteği ödemesinden yararlanacak işletmecilere, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 750 lira, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 lira, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 lira, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 600 lira, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılacak."

Ödemeler belediyelerin açtığı hesaplara aktarılıyor

Belediyeler ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bilgiler doğrultusunda, kanunun yürürlüğe girdiği Nisan 2015 tarihinden başlayarak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Ocak 2016 tarihine kadar hesaplanan geçmişe yönelik gelir desteği ödeme miktarları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine Mayıs 2016 tarihinde aktarıldı. Buradan belediyelerin açtığı hesaplara gönderilen ödemeler kapsamında, işletmecilere 2,5 yıl içerisinde 373 milyon lira gelir desteği verildi.

Ödemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla ilgili belediyelerin hesaplarına aktarılmasına kesintisiz devam ediliyor.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ederek çalıştıklarını belirtti.

  • Kaya, "Engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını vatandaşların faydalandığı ücretsiz seyahat uygulamasıyla onların üzerindeki yükü hafifletiyoruz. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

İş arama izni ücretini alabilirsiniz
EKONOMİ
İş arama izni ücretini alabilirsiniz

Dul memur eşine 12 aylık çeyiz parası
EKONOMİ
Dul memur eşine 12 aylık çeyiz parası

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.

KAPAT

YUKARI