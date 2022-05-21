Üçüncü gemi suya indi: Pakistan'ın en gelişmiş su üstü platformu

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT tarafından yürütülen ‘Pakistan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi Badr, Karaçi teranesinden denize indirildi. Geminin denize indirilmesi için düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı. Törendeki konuşmasına dost ve kardeş Pakistan’ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Akar, “Bugün, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için gerçekleştirilen MİLGEM korvet projesinin önemli bir aşamasına daha geldik” diye konuştu.

SON GEMİ 2024’TE İNDİRİLECEK

Korvetlerin sahip olduğu özelliklere vurgu yapan Akar, “MİLGEM Sınıfı Korvetler, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin teknolojik olarak en gelişmiş su üstü platformlarından biri olacak. Karadan karaya ve karadan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye’de inşa edilen sınıfının ilk gemisi PNS Babur’un, 15 Ağustos 2021’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda denize indirildiğini anımsatan Akar, PNS Babur’un 2023’te, sınıfının ikinci gemisi PNS Badr’ın 2024 yılında hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

PAKİSTAN BİZİM İKİNCİ EVİMİZ

Pakistan’ın, Türk halkının kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, şöyle devam etti: “Pakistan bizim ikinci evimiz. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güçle, ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye ile Pakistan arasında var olan tarihi, köklü dostluk ve kardeşlik sayesinde her alanda yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam ediyoruz. Milli Mücadele’mizde Pakistanlı kardeşlerimizin verdiği desteği asla unutmayacağız.”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Kardeşliğimiz zirveye ulaştı

Törende konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, “Bu yalnızca büyük bir kardeş ve dost değil, aynı zamanda Pakistan davasının da büyük bir destekçisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok etkin dinamik liderliğinde, Pakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin bir başka harika örneğidir. Karşılıklı olarak kardeşlik ilişkileri, onun liderliğinde eskisinden çok daha yüksek zirvelere ulaştı” dedi. Şerif, dış politikadan gemi yapımına, ulaşımdan halk sağlığına Pakistan’ın tüm bu büyük girişimlerine Türkiye’nin de tanık olduğunu belirterek “Bence bu ilişkileri Pakistan ve Türkiye’nin karşılıklı yararına büyük boyutlara taşıyabileceğimiz bir noktadayız” değerlendirmesini yaptı.

ÜÇLÜ BİR ANLAŞMA YAPALIM

Bu fırsattan yararlanarak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Projesi’nin Çin, Pakistan ve Türkiye arasında “üçlü bir anlaşma olması” önerisinde bulunan Şerif, iki ulusa da fayda sağlamak için bu “harika potansiyelden” yararlanmak istediklerini dile getirdi. Şerif, “Gerçekten inanıyorum ki, Türkiye ve Pakistan iki ülkede yaşayan bir millettir, kalplerimiz birlikte atıyor ve birbirine uyum sağlıyor” dedi.

Daha büyük iş birliklerinin habercisi

Törende video mesajı yollayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözlerine Türkiye ve Pakistan arasında kökleri derinlere inen tarihi bağlara vurgu yaparak başladı. Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Babur gemisini geçen sene İstanbul’da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin de katıldığı törenle denize indirdiklerini anımsatan Erdoğan, bugün de Badr’ın suya indirilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti. İki ülke arasındaki bu bağların son dönemdeki en somut örneklerinden olan söz konusu projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Savunma sanayii alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi’ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum” diye konuştu.

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BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ

Projenin bir diğer gemisi Kaibar’ın da eylülde İstanbul’da suya indirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.”

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