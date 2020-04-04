Ucuz balığa yoğun ilgi: Levrek ve çipura satışları patladı

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılmaya karar verdi.

Yoğun ilgi var

Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satmaya başlayan Arslanbenzer, küçük esnaf olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, işletmede kısa sürede 2 tonun üzerinde satışlar yapılmaya başlandı.

"Elimizi aşın altına koymalıyız"

İşletme sahibi Erkan Arslanbenzer, başlatılan kampanya sonrası kendilerinin de küçük esnaf olarak ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vatandaşların büyük talebi sonrası daha yeni başlamış olmalarına rağmen 2 tonun üzerinde satış yapıldığını söyleyen Arslanbenzer, “Levrek 22 lira 90 kuruş, çipura ise 24 lira 90 kuruş. Büyük mağazalar için geçerliydi. Biz de küçük esnaf olarak ‘Bu işte varız’ dedik. Normalde çipura 35 lira, levrek ise 40 lira gibi fiyatlarda seyrediyordu. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığı için biz de elimizi taşın altına koyduk. Şu anda çok yoğun. Demek ki böyle bir kampanya gerekiyordu. Baya kalabalık. Müşteriler önce kampanyayı başlatanlara sonra da biz desteklediğimiz için bize teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı.