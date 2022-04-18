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Ekonomi Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Ufuk Üniversitesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacak.

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