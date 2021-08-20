Ekonomi Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Ufuk Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecek.

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