Ekonomi Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Ufuk Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacak.

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