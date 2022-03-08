Ekonomi Ukrayna savaşı sonrası Asyadan Bayraktar SİHAlara büyük ilgi
SAVUNMA SANAYİ

Ukrayna savaşı sonrası Asya'dan Bayraktar SİHA'lara büyük ilgi

Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2'lere Asya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Biz Asya ülkelerine Çin'den daha iyi bir seçenek sunuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna savaşı sonrası Asyadan Bayraktar SİHAlara büyük ilgi
Foto: Arşiv.

Karabağ'da gösterdiği üstün performansla dünya manşetlerinde 'Oyun değiştirici' olarak yansıyan Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA Bayraktar TB-2`nin Rus tanklarını, zırhlı araçlarını ve karadan havaya füze savunma sistemlerini havaya uçurduğuna dair videolar ile yeniden gündem oldu.

  • Bayraktar TB-2'ler, 2018'de Katar'a ilk ihraç edildiğinden bu yana, Türkmenistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere 19 ihracat anlaşması imzaladı.

Bu ihracat anlaşmalarına sadece son üç ayda altı yeni anlaşma daha eklendi.

ARTIK TÜRK İHA-SİHA SEKTÖRÜ ASYA'DA

Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada, "Çin, çevresindeki birçok Asya ülkesine insansız hava aracı satmaya istekli olmayacak ve biz bu ülkelere daha iyi bir seçenek sunuyoruz. Çok ilgi gösteriyorlar" dedi.

  • Bir diğer büyük savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Kasım ayında ANKA (phoenix) insansız hava araçları için Kazakistan ile temel bir anlaşmaya vardı.

TAI, Mart ayı sonunda Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek 17. Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve Konferansı'na katılacak ve burada Çin ve ABD gibi ülkelerle insansız hava aracı ihalelerini kazanmak için yarışacak.

TUSAŞ'ın geçen yıl Türk ordusunun envanterine katılan yeni nesil silahlı insansız hava aracı Aksungur (gyrfalcon), 50 saat uçabiliyor ve bir İHA için nadir bulunan sonobuoy seçeneklerine sahip.

Gelişmiş dedektörler ve sensörlerle donatılmış, denizaltı karşıtı savaş ve deniz devriyesi görevlerini gerçekleştirebilen İHA'nın Hint-Pasifik ülkeleri için çok uygun olduğu ifade ediliyor.

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