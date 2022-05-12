Ekonomi Ukraynada benzin sorunu yaşanıyor 10 litreden fazla verilmiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor: 10 litreden fazla verilmiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi. Araçların akın ettiği istasyonlarda, geçen haftalarda günde sadece 10 litre benzin satın alınabiliyordu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada benzin sorunu yaşanıyor: 10 litreden fazla verilmiyor
Savaşın devam ettiği Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor

Bir haftadan fazla benzinin yetersiz olması sebebiyle Kiev'deki petrol istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Araçların akın ettiği istasyonlarda, geçen haftalarda günde sadece 10 litre benzin satın alınabiliyordu.

Son birkaç gündür petrol istasyonlarının bazıları özel izinle benzin satışı gerçekleştirebilirken bazıları ise akaryakıt hizmeti veremiyor. Özel izinlerin ise sadece asker ve şirket sahibi olanlar için verildiği belirtiliyor.

Ülkede, benzin sorununun haftalarca süreceği yönünde görüşler paylaşılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7 Mayıs'ta hükümet üyelerini benzin sorunu gündemiyle toplayarak, "Hükümet üyelerinin temel görevi, akaryakıtın Avrupa'daki limanlardan tüketicilerimize ulaşımını hızlandırmaktır. Sevkiyatların hacmi her gün artmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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