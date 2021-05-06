Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ukraynadan sonra Rus heyeti de Türkiyeye geliyor Yerinde inceleyecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukrayna'dan sonra Rus heyeti de Türkiye'ye geliyor: Yerinde inceleyecekler

Güvenli Turizm Sertifika programının anlatılması çerçevesinde tüm hedef pazar ülkelere yönelik görüşmeler devam ediyor. Ukrayna'dan gelen heyete ziyaretçilerin sağlıklı ve güvenli ortamda nasıl tatil yapacaklarına ilişkin yerinde anlatım sonrası şimdi de Rusya'ya yönelik bu yönde bir çalışma olduğu açıklandı. Ramazan Bayramı'ndan sonra Rus heyet ile görüşmenin gerçekleşebileceği kaydediliyor.

Haber Merkezi AA
Ukraynadan sonra Rus heyeti de Türkiyeye geliyor: Yerinde inceleyecekler
Foto/arşiv

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, geçen hafta Türkiye'de bulunan Ukrayna heyetinin Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı başarılı bulduğunu belirterek, "Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir." dedi.

Yabancı büyükelçileri ve Almanya'dan turizm profesyonellerini, gazetecilerini Türkiye'de ağırlayarak Güvenlik Turizm Sertifika Programı uygulamalarını yerinde gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı, son olarak Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko başkanlığındaki heyeti misafir etti.

Bakanlık, Turizm Sertifika Programını yerinde görmek için Rusya'dan gelecek heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.

"Ukrayna, uygulamayı başarılı buluyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Tkachenko başkanlığındaki heyetin Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı için Antalya'ya geldiğini, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında turizm işletmelerindeki tedbirleri yerinde incelediğini söyledi.

Heyetin son derece memnun şekilde Türkiye'den ayrıldığını vurgulayan Alpaslan, Ukrayna'nın Türkiye için önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Özellikle Rusya'nın uçuşlarda kısıtlama getirdiği şu dönemde her pazarın öneminin daha da arttığına işaret eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"2019 yılında 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı ziyaretçi ülkemize seyahatte bulundu. Geçen yıl salgın koşullarına rağmen 1 milyon civarında Ukraynalı ziyaretçi ülkemize tatile geldi. Bu çerçevede Ukrayna heyetine Türkiye'de Güvenli Turizm Sertifika Programımızı ve gelen ziyaretçilerin sağlıklı, güvenli ortamda tatil yapmalarına ilişkin aldığımız önlemleri yerinde gösterdik. Onlar da programın güvenli ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Ukrayna pazarımız halen açık, ziyaretçi gelmeye devam ediyor."

Alpaslan, Türkiye'deki sertifika programının sadece Ukrayna'nın değil, dünyanın takdirini kazandığını vurguladı.

Türkiye, Rusya heyetini bekliyor

Program çerçevesinde geçen yıldan bu yana hem Türkiye'de tedbirleri artırdıklarını, hem de yurt dışına yönelik tanıtımlar yaptıklarını anlatan Alpaslan, "Bu doğrultuda bazı ülkelerden heyetleri ülkemizde ağırlayıp, uygulamalarımızı, aldığımız tedbirleri yerinde gösteriyoruz. Güvenli Turizm Sertifika Programının anlatılması çerçevesinde tüm hedef pazar ülkelere yönelik görüşmelerimiz devam ediyor, Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki turizm sirkülasyonunun az da olsa devam ettiğine değinen Alpaslan, "Şu anda Rusya'da ciddi bir kısıtlama var, Avrupa ülkelerinde de kısıtlamalar devam ediyor. Ancak Doğu Avrupa, Orta Doğu ve çok sınırlı sayıda da olsa bazı ülkelerden ziyaretçilerimiz var." diye konuştu.

KDV mükelleflerinin sayısı ilk defa üç milyonu geçti
EKONOMİ
KDV mükelleflerinin sayısı ilk defa üç milyonu geçti

Kırtasiyeciler için 'kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi
EKONOMİ
Kırtasiyeciler için 'kısıtlamadan muaf tutulsun' talebi

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada
EKONOMİ
Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada
Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.