Ekonomi Ukraynadan yola çıkan mısır yüklü üç gemiden ikincisi de İstanbula ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü üç gemiden ikincisi de İstanbul'a ulaştı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ikisi İstanbul açıklarına ulaştı. 12 bin ton Mısır taşıyan Polarnet de denetimin ardından Karasu'ya hareket edecek.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynadan yola çıkan mısır yüklü üç gemiden ikincisi de İstanbula ulaştı
Foto/arşiv

3 gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti. Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı.

İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

Bir kaç saat sonra ise 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen İstanbul'a ulaştı. Rojen adlı gemi ise, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etmişti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet.

12 bin ton Mısır taşıyan Polarnet de denetimin ardından Karasu'ya hareket edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

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