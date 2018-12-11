Ekonomi Ukraynalı turist Türkiyeden vazgeçmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Türkiye Otelciler Birliğinin raporuna göre, Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

AA
Ukraynalı turistler, Rusya ile gerginliğe rağmen yurt dışı seyahatlerinden vazgeçmiyor.
Ukraynalı turistler, Rusya ile gerginliğe rağmen yurt dışı seyahatlerinden vazgeçmiyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporuna göre, Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların, turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, Ukraynalı turistlerin yurt dışı tatil planlarını etkilemedi.

Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Yılda 1,3 milyon kişiyle Türkiye’ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına ilişkin yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi. Söz konusu beklenti ve öngörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğiyle Odessa’da düzenlenen workshop etkinliğinde teyit edildi.

"2019 yılında da iyimser beklentiler sürüyor"

TÜROB tarafından Ukrayna pazarına yönelik tanıtım çalışmalarıyla ilgili hazırlanan değerlendirme raporunda, Ukrayna turizm pazarının bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 7,3 artışla yüzde 1 milyon 301 bine yükseldiği, bu yılın artışla kapanmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, gelecek yıl için de iyimser beklentilerin sürdüğü, Ukrayna'dan turizm amaçlı yurt dışına çıkışlarda Türkiye’nin ilk tercih edilen ülke olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ukrayna resmi gümrük istatistiklerine göre, Ukrayna vatandaşlarının ziyaret ettikleri yerlerin başında Ukrayna ile ortak kara sınırı olan ülkelerin yer aldığı aktarılan raporda, "Ukrayna ile kara sınırı olan Polonya ve Macaristan, hem Avrupa kapısı olarak diğer ülkelere ulaşmak için bir giriş noktası hem de hususi ve iş amaçlı çıkışlarda ilk uğrak noktası niteliğinde. Turizm amaçlı ise Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1,9 milyon kişi ve bu alanda Türkiye, açık ara lider durumda. Verilere göre, 2017 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısında yüzde 27 artış kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM
  • Raporda, Ukraynalı turistlerin Türkiye’yi ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi odaklı ziyaret etse de İstanbul’un yoğun ilgi görmesinden dolayı bütün yıla yayılan bir eğilim gözlemlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde nitelikli ve gelir getiren turizmin arttırılmasının hem bakanlığımızın hem de sektörün önceliği. TÜROB’un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında başlattığı ve ilk etapta Ukrayna pazarını hedefleyen projenin birinci ayağı Kiev’de gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci ayağı olan Odessa’daki workshop organizasyonu, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğinde Odessa Bristol Hotel’de düzenlendi. Tanıtım ve pazarlamada hedef odaklı çalışmanın önemini ortaya koyan organizasyonun temel amacı, gelir getirici ve nitelikli turist profilinin artırılmasını sağlamak, kültür ve şehir turizmini geliştirmek ve turizm ürünlerindeki çeşitliliği sürdürülebilir kılmak olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve özel sektörün verimli iş birliği içerisinde konaklama, operasyon ve ulaşım alanındaki temel paydaşlarını bir araya getiren organizasyon ile katılımcılara pazarda önemli iş fırsatları sunulmuştur."

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
EKONOMİ
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Dar gelirli kadınlara yaklaşık 800 milyon liralık mikrokredi
EKONOMİ
Dar gelirli kadınlara yaklaşık 800 milyon liralık mikrokredi

Van'da üretilen 'dolusavar'a Yunanistan'dan talep
EKONOMİ
Van'da üretilen 'dolusavar'a Yunanistan'dan talep

/**/
Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısında konuştu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Yıllarca gizlemişti

Yıllarca gizlemişti

Putin'in senelerdir sakladığı belge ortaya çıktı.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.
Değerini 50'ye katladı

Değerini 50'ye katladı

200 bine geldi, şimdi 10 milyon euro değer biçiliyor.

20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

Alışveriş çılgınlığını gözler önüne seren deney.

Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Yatırım için 750 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Baltalı cani

Baltalı cani

78 kadını canice öldürdü, savunması kan dondurdu.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Ücret 2 bin Euro, eğitimi ise uzaktan alacaklar.
ByLock'ta rakamlar açıklandı

ByLock'ta rakamlar açıklandı

Bakan Soylu, ​215 bin hesap tespit ettiklerini söyledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.