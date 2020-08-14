Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 48 ülke ile uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti.

  • Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye'nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dâhil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini belirtti. Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir’in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerini başlattıkları ülkeler olduğunu söyledi.

Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları yarın başlıyor
GÜNDEM
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları yarın başlıyor

BUGÜN TRANSİT OLARAK AÇILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziran’da başlatılan, ancak koronavirüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti. Karaismailoğlu, havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildirirken, tüm vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüs sonrası ilk uçuş bugün gerçekleştiriliyor
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası ilk uçuş bugün gerçekleştiriliyor

THY, haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu
EKONOMİ
THY, haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu

İngiltere, güvenli olarak belirlediği Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor
KORONAVİRÜS
İngiltere, güvenli olarak belirlediği Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor
Abone Ol Google News
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım.
Komşusunu öldürdü

Komşusunu öldürdü

​TikTok sevdası bir can daha aldı.
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Mısır ile yaptığımız anlaşma ile Türkiyeye istediği şeyi verdik

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.

Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Kaçak yolcuya darp

Kaçak yolcuya darp

​Uçağa biletsiz bindiği anlaşılınca yaka paça atıldı.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.