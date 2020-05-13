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Ekonomi Ulaştırma Bakanına sürpriz yetki Kara yolu taşıt sahiplerine ödeme yapılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı'na sürpriz yetki: Kara yolu taşıt sahiplerine ödeme yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine döner sermaye gelirlerinden ödeme yapma yetkisi verildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı gelirlerinden ödeme yapabilecek.

KOMBİNE TAŞIMACILIK NEDİR?

Kombine Taşımacılık, nakliyede taşıyıcı birimlerinin (aktarılabilir konteynerler ve benzer kaplar) çıkış terminalinden hedef terminale kadar en az iki farklı taşıma modu ile (yani karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile) taşınması şeklinde ifade ediliyor.

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