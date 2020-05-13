Ulaştırma Bakanı'na sürpriz yetki: Kara yolu taşıt sahiplerine ödeme yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı gelirlerinden ödeme yapabilecek.

KOMBİNE TAŞIMACILIK NEDİR?

Kombine Taşımacılık, nakliyede taşıyıcı birimlerinin (aktarılabilir konteynerler ve benzer kaplar) çıkış terminalinden hedef terminale kadar en az iki farklı taşıma modu ile (yani karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile) taşınması şeklinde ifade ediliyor.

EKONOMİ Düğün iptalleri altını vurdu: Üretim durdu

EKONOMİ İş yerleri için beş kritik düzenleme: 8 yıl sonra hayata geçiriliyor